Veröffentlicht am 05.10.2026

Bad Segeberg. Ein Apfelbäumchen und eine Sitzbank zum Jubiläum: Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hat die Senioren-Union Bad Segeberg dem AZURIT Seniorenzentrum Eichenhof beides gestiftet. Am 2. Oktober 2026, dem Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, pflanzten Mitglieder der Senioren-Union den Baum gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein und dem Landtagsabgeordneten Sönke Siebke.

Initiiert und organisiert wurde die Aktion von Ursula Michalak, Orts- und Kreisvorsitzende der Senioren-Union, gemeinsam mit Timm Fock und Klaus Bülck. Auf dem Gelände des Eichenhofs steht bereits ein Apfelbaum, den die Senioren-Union zu ihrem zehnjährigen Bestehen gestiftet hat.

Für Ursula Michalak steht die Aktion für das Miteinander, das die Senioren-Union seit 25 Jahren prägt. Die Mitglieder bringen sich ehrenamtlich ein und möchten vor Ort etwas bewirken. Mit dem Baum und der Bank bleibt eine Erinnerung an das Jubiläum, die zugleich den Menschen im Eichenhof zugutekommt.

Michalak dankte Timm Fock und Klaus Bülck, Melanie Bernstein und Sönke Siebke sowie dem AZURIT Eichenhof für die Unterstützung. Ihr besonderer Dank galt allen Mitgliedern, die die Senioren-Union Bad Segeberg seit 25 Jahren mit Leben füllen.

Foto: vlnr. (Vorn) Melanie Bernstein MdB und Ursula Michalak. – Hinten: Sönke Siebke MdL , Timm Fock (SEN), Klaus Bülck (SEN) und Helge Bollow (Pflegedienstleitung Azurit)