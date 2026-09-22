Veröffentlicht am 22.09.2026

Nahe. Wer hat Lust zu tanzen, aber keinen Partner? Es gibt eine Alternative und die heißt: Line Dance! Line Dance kommt aus den USA und wird in Reihen und Linien vor- und nebeneinander, meistens zu Country- und Westernmusik aber auch zu aktuellen Hits mit festen Schrittfolgen getanzt.

Der LandFrauenVerein Nahe und Umgebung e.V. hat nun schon seit 15 Jahren eine Line Dance Gruppe; die „Wild Boots“. Das Tanzen hält fit und bringt viel Spaß, außerdem hält es auch geistig beweglich. Aus diesem Grund bietet der LandFrauenVerein im Oktober allen Interessierten einen Anfängerkurs an.

Ab 5. Oktober kann man immer montags um 18 Uhr im Bürgerhaus Nahe, Segeberger Straße 90 bis zu zweimal unverbindlich teilnehmen.

Mehr Informationen und Anmeldung bei Suzanne Schneider unter 01573 15 66 245