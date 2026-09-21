Veröffentlicht am 21.09.2026

Bad Segeberg. Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein haben sich am Finalsonntag 20 Reiter auf den Weg nach Bad Segeberg gemacht, um den Sieg im SALVANA Hunter Cup powered by STRÖH unter sich auszumachen. Mit dabei waren auch Jörn Rennebach von SALVANA und Stefan Marpert von STRÖH, Hobbersdorfer Mühle, die den Sport vor Ort verfolgten. Ein besonderer Platz für den Huntersport Bereits am Donnerstag war der Huntersport auf dem Landesturnierplatz zu Gast. Trotz Nieselregen und eher trüben Bedingungen stellten sich die Teilnehmer zunächst der 85er-Hunterklasse. Die besten 20 Paare qualifizierten sich für die 95er-Hunterklasse am Finalsonntag.

Für Jörn Rennebach ist genau diese Atmosphäre ein wesentlicher Bestandteil des Hunter Cups: „Für die Hunterreiter ist der Landesturnierplatz in Bad Segeberg ein ganz besonderes Event. Sie bekommen sonst gar nicht die Möglichkeit, auf solchen großartigen Plätzen ihren wundervollen Sport zu präsentieren.“ Die Verbindung von SALVANA zum Pferdesport besteht bereits seit Jahrzehnten „und die Hunterreiter sind ein sehr dankbares Völkchen. Zudem ist es schön, dass sie hier von der 85er- auf die 95er-Hunterklasse übersteigen können und damit eine Steigerung für das nächste Programm haben“, erklärt Rennebach. Auch Stefan Marpert unterstreicht die besondere Bedeutung des Austragungsortes: „Der Platz hier ist traditionsreich, wir haben hier jedes Jahr unser Landesturnier und dieses Jahr sogar zum 75. Mal. Da passt der Hunter Cup als Eröffnung heute gut dazu.“ Die positive Resonanz der Teilnehmer und Zuschauer bestärkt auch die Firma STRÖH darin, den Hunter Cup künftig zu unterstützen: „Viele gute Ritte sind heute gezeigt worden und es hat das Publikum begeistert. Wir wünschen uns einfach, dass es für die Zukunft gut weitergeht.“

Judith Lüchau avanciert zur strahlenden Siegerin Sportlich hatte die Finalprüfung einiges zu bieten. In der Qualifikationsprüfung am Donnerstag setzte sich Carola Haßler (Borstorfer RFV Am Brink) auf Heart of Candid mit der herausragenden Wertnote von 8,6 an die Spitze. Die beiden wussten bereits, was sie auf der Rennkoppel erwartet: Im vergangenen Jahr hatten sie beide Prüfungen des SALVANA Hunter Cups powered by STRÖH für sich entschieden. Im diesjährigen Finale fehlte dem Paar jedoch das letzte Quäntchen Glück. Zur strahlenden Siegerin der Finalprüfung machten die Richter Heino Kracht und Werner Peters Judith Lüchau (Schubyer RV) mit Alvaro de Talma. Mit einer Wertnote von 8,5 sicherte sich das Paar den Sieg. Lüchau zeigte sich nach ihrem Erfolg begeistert: „Unsere Stärke ist definitiv das Hunterreiten, das ist unsere Sportart.“ Bereits beim Abgehen des Parcours hatte sie dessen Anspruch erkannt: „Ich fand den Parcours heute sehr anspruchsvoll und wusste: Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.“ Auch für ihren vierbeinigen Sportpartner, einen Sohn des Adagio de Talma von der Witt Pferdezucht GbR, fand Lüchau nur lobende Worte: „Er ist einfach toll!“ Zum dritten Mal startete sie mit Alvaro de Talma in Bad Segeberg. „Es ist einmalig. Hier einzureiten, ist großartig“, schwärmte sie von der Atmosphäre auf der ehrwürdigen Rennkoppel.

Rang zwei ging an einen der drei männlichen Teilnehmer des Finales: Olaf Petersen (Ostermooringer Reitverein e.V.) erreichte mit Yakari K eine Wertnote von 8,1. Auch er zeigte sich von der Kulisse beeindruckt: „Die Bedingungen waren super, es ist eine einzigartige Atmosphäre und einfach eine andere Nummer.“ Mit einer 8,0 folgten Malin Eichmeier (RV Südangeln e.V. Süderbrarup) und Bokibado Blu auf Rang drei.

Gemeinsamer Blick in die Zukunft Für SALVANA und STRÖH steht damit nicht nur ein sportlich gelungenes Hunter-Wochenende zu Buche. Der SALVANA Hunter Cup powered by STRÖH bietet den Hunterreitern die Möglichkeit, ihren Sport auf einer der traditionsreichsten Turnierbühne Schleswig-Holsteins vor tollem Publikum zu präsentieren. „Wir haben uns dem Huntersport verschrieben und ich glaube, wir werden das die nächsten Jahre weiterführen“, erklärt Rennebach abschließend.

Foto: Wurden bei der Siegerehrung auf dem Landesturnierplatz gebührend für ihren Erfolg im SALVANA Hunter Cup powered by STRÖH gefeiert: Judith Lüchau (Schubyer RV) und ihr Holsteiner Wallach Alvaro de Talma. (Foto: Photo Rocket)