Veröffentlicht am 21.09.2026

Kreis Segeberg. Psychische Gesundheit betrifft viele Menschen – direkt oder über Familie, Freundeskreis und Kollegium. Trotzdem fällt es oft noch schwer, über psychische Belastungen und Erkrankungen offen zu sprechen. Die vierte Woche der seelischen Gesundheit im Kreis Segeberg findet in diesem Jahr vom 29. September bis zum 10. Oktober statt. Sie bietet zahlreiche Gelegenheiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, neue Erfahrungen zu sammeln und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Der bundesweite Aktionszeitraum steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Miteinander statt nebeneinander –für eine Gesellschaft, in der jede Psyche zählt“.

Das Programm umfasst Mitmachaktionen, Lesungen, Informationsveranstaltungen, Workshops, Vorträge und Bewegungsangebote. Es richtet sich an alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie selbst betroffen sind, Angehörige unterstützen oder sich einfach für das Thema interessieren.

„Die Woche der seelischen Gesundheit trägt dazu bei, das Thema psychische Gesundheit in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Sie fordert Verantwortliche auf, Barrieren abzubauen und Ressourcen bereitzustellen“, sagt Landrat Jan Peter Schröder . Den Auftakt macht am Dienstag, 29. September, ein Fachtag zur Suchtprävention in Henstedt-Ulzburg. Neben Vorträgen zu aktuellen Konsumtrends und zur Suchtprävention in Schulen stehen praktische Angebote auf dem Programm. An verschiedenen Mitmachstationen können Besucher*innen beispielsweise einen Cannabis-Escape-Room oder einen „Rauschbrillen“-Parcours ausprobieren.

Auch an den folgenden Tagen ist die Auswahl groß: Es gibt unter anderem Angebote rund um digitales Wohlbefinden, Musik und Bewegung, kreatives Arbeiten, Kommunikation und Selbstfürsorge. Lesungen, Workshops und Gesprächsangebote greifen unterschiedliche Themen des seelischen Wohlbefindens auf. Spezielle Angebote richten sich außerdem an Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien.

Ein besonderer Abschluss der Aktionswoche ist der 10. Oktober, der Welttag der seelischen Gesundheit. Unter dem Motto „Schritte, die verbinden“ werden an diesem Tag an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein kostenlose Spaziergänge angeboten. Auch im Kreis Segeberg wird gemeinsam spaziert – in Bad Segeberg, Fahrenkrug, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Winsen und Norderstedt. Mitmachen können Menschen jeden Alters und Fitnessstands. Die Spaziergänge stehen unter keinem Leistungsdruck. Teilweise gibt es im Anschluss die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee, Tee oder anderen Kleinigkeiten.

Die Woche der seelischen Gesundheit macht deutlich: Psychische Erkrankungen und seelische Belastungen sollten kein Thema sein, über das geschwiegen wird. Offenheit, Wissen und Begegnung können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Unsicherheiten zu verringern.

„Möglich wird die Woche der seelischen Gesundheit durch die Zusammenarbeit des Kreises Segeberg mit zahlreichen Einrichtungen, Trägern und weiteren Akteur*innen aus der Region. Gemeinsam ist ein vielfältiges Programm entstanden, das unterschiedliche Themen aufgreift und verschiedene Zielgruppen anspricht“, sagt Andrea Köhne, Koordinatorin der Woche der seelischen Gesundheit beim Kreis Segeberg.

Das vollständige Programm ist abrufbar unter: www.segeberg.de/WochederseelischenGesundheit Die Spaziergänge am 10. Oktober finden Sie hier: www.lvgfsh.de/schritte-die-verbinden