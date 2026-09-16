Veröffentlicht am 16.09.2026

Bad Segeberg. Ein Streit in einer Spielhalle, ein beschädigter Automat, die Polizei wird gerufen – und draußen auf dem Parkplatz eskaliert die Situation weiter. Der Bundesgerichtshof hatte in einem Beschluss vom 11. August 2026 (Az. 4 StR 150/26) über einen Fall zu entscheiden, der zeigt, wie schnell aus einem Alltagsszenario ein schwerer strafrechtlicher Vorwurf werden kann.

Nach den Feststellungen des Landgerichts hatte ein Mann in einer Spielhalle zunächst einen Automaten bespuckt. Nachdem ihm Hausverbot erteilt worden war, wollte er die Spielhalle nicht sofort verlassen, weil er noch eingeworfenes Geld zurückhaben wollte. Anschließend schlug er mit einem Stuhl auf zwei Spielautomaten ein. Der Schaden lag bei mehr als 3.700 Euro.

Als eine Mitarbeiterin die Polizei rief, verließ der Mann die Spielhalle, stieg in ein Auto und fuhr zunächst Richtung Ausfahrt. Die Mitarbeiterin folgte ihm, um das Kennzeichen zu notieren. Dann soll der Mann den Rückwärtsgang eingelegt und mit aufheulendem Motor auf die Zeugin zugefahren sein. Eine Kollision wurde nur dadurch verhindert, dass ein anderer Zeuge die Frau wegzog. Der Mann fuhr anschließend davon – obwohl er keine Fahrerlaubnis hatte.

Warum der BGH den Fall teilweise neu prüfen lässt

Das Landgericht hatte den Angeklagten unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt. Der BGH hob diesen Teil des Urteils jedoch auf.

Der Grund: Bei einem versuchten Delikt muss das Gericht prüfen, ob ein strafbefreiender Rücktritt in Betracht kommt. Entscheidend ist dabei, was sich der Täter nach seiner letzten Ausführungshandlung vorgestellt hat. Juristen sprechen vom sogenannten Rücktrittshorizont.

Vereinfacht gesagt: Wenn jemand glaubt, noch nicht alles getan zu haben, um den Verletzungserfolg herbeizuführen, und dann freiwillig aufhört, kann ein Rücktritt vom Versuch möglich sein. Ob das im konkreten Fall so war, hatte das Landgericht nach Auffassung des BGH nicht ausreichend festgestellt.

Der BGH sagt damit nicht, dass der Angeklagte unschuldig ist. Er sagt

aber: So, wie das Urteil begründet wurde, reicht es für diese Verurteilung nicht. Das neue Tatgericht muss genauer prüfen, was der Angeklagte in diesem Moment dachte und ob die rechtlichen Voraussetzungen wirklich vorlagen.

Auch der „gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“ braucht genaue Feststellungen

Der Fall zeigt außerdem, dass nicht jedes gefährliche Fahrverhalten automatisch alle schweren Straftatbestände erfüllt. Wenn ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Raum steht, muss das Gericht genau feststellen, ob eine konkrete Gefahr bestand – also ein tatsächlicher Beinaheunfall für Leib, Leben oder bedeutende Sachwerte.

Der BGH weist das neue Gericht darauf hin, dass hierzu präzisere Feststellungen nötig sein können. Es reicht nicht, die Situation allgemein als gefährlich zu beschreiben. Entscheidend sind die konkreten Umstände: Abstand, Geschwindigkeit, Fahrweg, Reaktionsmöglichkeiten, Position der Beteiligten und die Frage, wie knapp es tatsächlich war.

Was Betroffene aus dem Fall lernen können

Für Bürgerinnen und Bürger ist der Fall aus zwei Gründen wichtig.

Erstens: Ein Auto kann strafrechtlich sehr schnell zum gefährlichen Werkzeug werden. Wer in einer Konfliktsituation mit einem Fahrzeug auf einen Menschen zufährt, riskiert nicht nur Vorwürfe wegen Verkehrsdelikten, sondern auch wegen Körperverletzungs- oder sogar schwererer Delikte.

Zweitens: Auch bei schweren Vorwürfen kommt es auf genaue juristische Prüfung an. Strafrecht ist nicht nur die Frage, „was passiert ist“, sondern auch, was nachweisbar ist, welche Vorstellung der Beschuldigte hatte und ob das Gericht alle Voraussetzungen sauber begründet hat.

Fazit

Der Beschluss des BGH zeigt: Eskalationen im Straßenverkehr oder auf Parkplätzen sind strafrechtlich hoch riskant. Wer ohne Fahrerlaubnis fährt oder ein Fahrzeug in einer Konfliktsituation einsetzt, kann sich erheblichen Vorwürfen aussetzen.

Gleichzeitig macht die Entscheidung deutlich, dass Gerichte sorgfältig prüfen müssen. Bei Versuch, Rücktritt und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr kommt es auf Details an. Gerade diese Details können darüber entscheiden, ob eine Verurteilung Bestand hat oder der Fall neu verhandelt werden muss.