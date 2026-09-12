Veröffentlicht am 12.09.2026

Kreis Segeberg. Landrat Jan Peter Schröder hat am heutigen Freitag die Baumaßnahme in Herrenmühle auf der Kreisstraße 12 (K 12) offiziell für beendet erklärt. Ab Montag, 14. September, können Dorfstraße und neue Brücke nach rund eineinhalb Jahren Vollsperrung wieder befahren und begangen werden – rund sechs Wochen eher als geplant. Seit April 2025 erneuerte der Kreis Segeberg die Brücke über die Trave sowie die Straße auf einer Länge von ca. 250 Metern. Zudem wurde eine Sohlgleite in der Trave errichtet. Die Gesamtbaukosten betragen rund 5,5 Millionen Euro.

Die Arbeiten waren notwendig, weil die 1870 errichtete Brücke in einem sehr schlechten baulichen Zustand war. Eine Sanierung wäre aufgrund der zahlreichen Mängel nicht wirtschaftlich gewesen. Gleichzeitig musste der vorhandene Höhenunterschied im Fluss nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie beseitigt werden. Damit wurde der Weg für Fische und andere Wassertiere wieder frei. Die Trave gehört aufgrund ihrer Größe und ihrer ökologischen Bedeutung zu den wichtigsten Flüssen in Schleswig-Holstein. Die alte Wehranlage an der Herrenmühle war dabei das letzte große Hindernis für wandernde Fische.

„Mit Fertigstellung dieser Maßnahme haben wir endlich eine nachhaltige Lösung für Anwohner*innen und Landwirt*innen gefunden“, freut sich Landrat Jan Peter Schröder. „Uns ist sehr bewusst, was wir Ihnen in der Vergangenheit zugemutet haben.“ Zudem hebt der Landrat die Bedeutung für die Natur hervor: „Für den Kreis Segeberg ist das eine Jahrhundertmaßnahme.“