Veröffentlicht am 10.09.2026

Bad Segeberg. „Straßen sind für alle da“ – unter diesem Motto rollt am Sonntag, 20. September 2026, bereits zum fünften Mal die bunte Fahrraddemo Kidical Mass durch Bad Segeberg. Die Initiative Fietsbande lädt alle herzlich ein, mitzufahren und für sichere und kinderfreundliche Straßen zu demonstrieren. „Eine eigenständige Mobilität mit dem Fahrrad ist für Kinder und deren Familien sehr wertvoll. In Bad Segeberg ist das aber noch immer an vielen Stellen schwierig“, sagt Mitinitiatorin Katharina Kohl von der Fietsbande. Häufig fehlen durchgehende und sichere Radwege zu Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie geeignete Querungsmöglichkeiten. Die Kidical Mass setzt deshalb ein sichtbares Zeichen dafür, dass auch Kinder und Jugendliche aktive Verkehrsteilnehmende sind und ihre Bedürfnisse bei der Verkehrsplanung berücksichtigt werden müssen. Ziel ist eine Verkehrspolitik, die allen Menschen eine sichere und eigenständige Mobilität ermöglicht.

Die Fahrraddemo startet um 11 Uhr am Parkplatz der Franz-Claudius-Schule, Falkenburger Straße 94, in Bad Segeberg. Bereits ab 10 Uhr können dort die Fahrräder geschmückt und Plakate mit den Forderungen der Kinder gestaltet werden. Begleitet von der Polizei fahren die Teilnehmenden gemeinsam durch die Stadt bis zum Marktplatz. Die rund vier Kilometer lange Strecke wird in einem entspannten Tempo zurückgelegt und ist auch für Fahranfängerinnen und Fahranfänger geeignet.

Im Anschluss klingt die Fahrraddemo auf dem Marktplatz bei einem bunten Fahrradfest mit vielen Mitmachaktionen für kleine und große Radfahrerinnen und Radfahrer aus. Auf alle mitfahrenden Kinder wartet dort eine Überraschung. Die Fietsbande bedankt sich herzlich bei Morten Hollmann, der diese Überraschung möglich macht.

Eingeladen sind alle – egal ob jung oder alt, ob mit Laufrad, Fahrrad, Lastenrad oder Senioren-Rikscha. Gemeinsam soll die Kidical Mass bunt, fröhlich und laut für sichere und kinderfreundliche Straßen in Bad Segeberg werben.

Organisiert wird die Kidical Mass von der Initiative Fietsbande, die sich für eine kinderfreundliche Verkehrsinfrastruktur in Bad Segeberg einsetzt und unter anderem den Bicibus zur Franz-Claudius-Schule und ganz frisch auch zur Heinrich-Rantzau-Schule ins Leben gerufen hat. Die Fahrraddemonstration ist Teil einer bundesweiten Aktionswoche des Bündnisses Kidical Mass mit mehreren hundert Aktionen in ganz Deutschland. Foto: © Initiative Fietsbande: Impression der Kidical Mass 2025 in Bad Segeberg