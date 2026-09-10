Veröffentlicht am 10.09.2026

Wahlstedt. Im Theater in Wahlstedt wird am Samstag, 26. September 2026. 20:00 Uhr das Stück "Liebesjahre" aufgeführt. Ein Kammerspiel nach dem mit Grimme-Preis und Goldener Kamera ausgezeichneten Fernsehfilm Regie: Johannes Pfeifer mit Saskia Valencia, Thorsten Nindel und Yael Hah

Vera und Uli – einst ein Paar, seit Jahren geschieden und entfremdet – verbindet nur noch ihr altes Haus, in dem sie ihre Töchter großgezogen haben und das nun, voll möbliert, wie ein Relikt vergangenen Glücks anmutet. Vera hat beschlossen, das Kapitel endgültig zu schließen und das Haus zu verkaufen. Sie möchte nur einige Erinnerungsstücke mitnehmen. Uli hingegen kommt mit einem Transporter und seiner neuen Partnerin Johanna. Auch Veras Lebensgefährte Darius taucht auf. Rasch zeigt sich: Die Wunden der Vergangenheit sind längst nicht verheilt. Jeder Raum, jedes Möbelstück, jede Fotografie ruft Erinnerungen wach – an das gemeinsame Scheitern, an unerfüllte Hoffnungen, an Liebe, die im Alltag verloren ging.

Karten gibt es ab € 38,00 rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.