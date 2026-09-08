Veröffentlicht am 08.09.2026

Kreis Segeberg. Wenn der Notruf eingeht, zählt jede Minute. Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizist*innen, THWler*innen und weitere Einsatzkräfte sind dann zur Stelle, um zu helfen, Menschen zu schützen und Leben zu retten. Ab dem heutigen 7. September ist diese Botschaft auch im Kreis Segeberg sichtbar: Die Aktion „Respekt für Retter“ startet im Kreisgebiet. Dafür hat der Kreis Segeberg insgesamt 114 Banner an die Kommunen im Kreisgebiet verteilt. Diese können die Städte, Gemeinden und Ämter eigenständig an gut sichtbaren Stellen in ihren Orten aufhängen. So soll die Botschaft möglichst viele Menschen direkt vor Ort erreichen. „Respekt für Retter“ wirbt für Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich für die Sicherheit und das Wohl anderer einsetzen. Dabei geht es nicht nur um ein Dankeschön. Die Kampagne macht auch darauf aufmerksam, dass Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht behindert, beschimpft, bedroht oder angegriffen werden dürfen. Sie sollen ihren Einsatz sicher und ungehindert durchführen können.

Die Kampagne zeigt dabei bewusst die Menschen hinter den Einsätzen. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW, Wasserrettung und weitere Einsatzkräfte werden mit ihren Gesichtern, Namen und persönlichen Aussagen sichtbar. Damit soll deutlich werden: Hinter jeder Uniform steht ein Mensch, der Verantwortung übernimmt – vielfach auch ehrenamtlich und in der Freizeit.

Kreispräsident Jörg Buthmann, der die Aktion im Kreis Segeberg federführend organisiert, sagt: „Ob bei einem Verkehrsunfall, einem Feuer, einem medizinischen Notfall oder einer anderen Gefahrenlage: Wir verlassen uns darauf, dass andere kommen und helfen, wenn wir sie brauchen. Viele dieser Menschen tun das ehrenamtlich und setzen dafür ihre eigene Zeit und manchmal sogar ihre eigene Sicherheit ein. Mit den Bannern wollen wir im Kreis Segeberg ein sichtbares Zeichen setzen: für Dankbarkeit, für Anerkennung und ganz selbstverständlich für Respekt. Denn wer anderen hilft, verdient unsere Unterstützung – nicht unsere Anfeindungen.“

Die Aktion ist Teil der Kampagne „Respekt für Retter“, die 2024 in den Kreisen Ostholstein und Stormarn gestartet ist und inzwischen auch in Lübeck fortgeführt wird. Ziel ist es, die wichtige Arbeit der Einsatzkräfte stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und gesellschaftliche Wertschätzung sichtbar zu machen.

Mit dem Start am 7. September wird die Botschaft nun auch im Kreis Segeberg vielerorts präsent sein. Die 114 Banner sollen dabei vor allem eines vermitteln: „Wenn andere Hilfe brauchen, sind sie da. Zeigen wir ihnen dafür Respekt.“

Weitere Informationen zur Aktion „Respekt für Retter“ gibt es hier: www.respekt-fuer-retter.de www.segeberg.de/RespektfürRetter