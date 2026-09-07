Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Segeberg (em) Bauen, Wohnen, Modernisieren und Finanzieren sind ebenso Themen bei den Segeberger ImmobilienTagen wie auch erneuerbare Energien, Wärmepumpen aber auch das Thema Energiesparen. Am Samstag, den 10. Februar von 9 bis 18 Uhr und verkaufsoffenen Sonntag, den 11.Oktober von 11 bis 17 Uhr stehen Austeller aus den unterschiedlichsten Branchen bei Möbel Kraft den Besuchern zu den Themen rund um die Immobilie auf den Segeberger ImmobilienTagen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Segeberger ImmobilienTage schaffen das perfekte Umfeld, um kompetente Fachmeinungen einzuholen, oder sich von den neuesten Ideen für Haus und Garten inspirieren zu lassen. Dabei umfasst das Ausstellungsspektrum die Bereiche Immobilienerwerb, Neu- und Umbau sowie Renovierung und Sanierung. Die Aussteller halten aber auch Angebote zu Fertig- und Massivhäusern, Architektur- und Bauplanung sowie Fenster, Türen, Tore, Dämmtechnik und vieles mehr rund ums Eigenheim bereit. Finanzierungsexperten beraten umfassend zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Hier kann sich jeder einen Überblick verschaffen, was mit dem eigenen Budget machbar ist.

Erneuerbare Energien sind ebenso Thema auf dieser Messe. Experten für Photovoltaik zeigen Möglichkeiten auf, wie ein Umstieg auf diese Energieform möglich ist. Wer bereits eine Immobilie besitzt und eine Veränderung plant, findet für den Verkauf seiner Immobilie auf der Messe professionellen Rat.

Beim anschließenden Bummel durch MÖBEL KRAFT können sich die Besucher neue Ideen und inspirierende Anregungen für die Inneneinrichtung der eigenen vier Wände holen. Die Einrichtungsexperten der MÖBEL KRAFT AG freuen sich, Besucher bei ihrer Planung unterstützen zu dürfen.