Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Freitag (04.09.2026) kam es in der Lübecker Landstraße in Bad Segeberg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die Täter fielen auf einer Überwachungskamera auf und konnten anschließend durch die alarmierten Polizeikräfte auf frischer Tat festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die zwei Täter gegen 01:00 Uhr nachts das Grundstück und gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohngebäude.

Die Bewohner waren nicht zu Hause, wurden aber über eine installierte Videoüberwachung umgehend über den Einbruch informiert. Man wählte sofort den Notruf.

Als nur kurze Zeit später die eingesetzten Polizeikräfte des Polizeireviers Bad Segeberg am Tatort ankamen, befanden sich die Täter noch im Haus. Die Beamten nahmen sie auf frischer Tat fest. Eine Person versuchte noch zu entkommen, wurde aber nach kurzer Flucht gestellt. Es handelte sich um zwei 36-jährige Kieler (1x deutsche und 1x türkische Staatsangehörigkeit).

Die beiden Personen wurden dem Polizeigewahrsam in Bad Segeberg zugeführt und durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg wurden die erforderlichen ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen getroffen sowie die erkennungsdienstliche Behandlung beider Personen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wurden am Morgen an das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg übergeben, das auf Fälle des Wohnungseinbruchs spezialisiert ist. Hier erfolgten weitere Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden beide Personen später am Tag wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Die beiden 36-jährigen aus Kiel werden sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls vor einem Gericht verantworten müssen.

Wer Hinweise zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalinspektion Pinneberg in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder weiteren Tätern werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.