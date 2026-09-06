Veröffentlicht am 06.09.2026

Kreis Segeberg. Wie entstehen politische Entscheidungen? Wer bestimmt, wofür Geld ausgegeben wird? Und wie können junge Menschen eigene Ideen einbringen? Antworten darauf gibt die Aktion „Jugend im Kreistag“ (JiKT), die vom 16. bis 18. November in der Jugend-Akademie Bad Segeberg stattfindet. Bis zu 80 Schüler*innen der 9. und 10. Klassen können bei dem dreitägigen Planspiel eigene Themen und Anträge entwickeln und im Jugendkreistag beraten. Anträge mit Zustimmung werden im Folgejahr in die politischen Gremien des Kreises eingebracht. Die Teilnahme inklusive Unterkunft und Verpflegung ist kostenfrei.

„Die Anmeldeunterlagen sind den Schulen vor den Sommerferien zugestellt worden. Alle Jugendlichen in besagten Jahrgängen sollten jetzt erfahren haben, dass sie sich über ihre Schule für das Projekt anmelden können. Wenn das nicht so ist, können die Lehrkräfte oder Schulleitungen angesprochen werden“, sagt Projekt-Mitorganisatorin Angela Klimpel von der Kreisverwaltung. Anmeldeschluss ist der 24. September. Das Demokratie-Projekt gibt es seit mehr als 20 Jahren. Es steht unter Schirmherrschaft von Kreispräsident Jörg Buthmann und wird gemeinsam mit dem Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA) durchgeführt.

Weitere Informationen gibt es unter: www.segeberg.de/Lebenslagen/Politik-Wahlen/Jugend-im-Kreistag/ Fragen beantwortet Angela Klimpel vom Fachdienst Kita, Jugend, Schule, Kultur unter Telefon 04551 951-9189.