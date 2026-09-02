Veröffentlicht am 02.09.2026

Bad Segeberg (ots) - In den Abendstunden (01.09.2026) ist es auf der BAB 20 zwischen der Anschlussstelle Mönkhagen und Bad Segeberg zu mehreren Meldungen von Falschfahrern gekommen.

Zunächst wurde gegen 21:25 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches in Richtung Bad Segeberg auf der Richtungsfahrbahn Lübeck unterwegs war.

Um ca. 22:45 Uhr wurde erneut ein Falschfahrer gemeldet. Dieses Mal fuhr ein Fahrzeug in Richtung Lübeck auf der Richtungsfahrbahn Bad Segeberg.

Die Verkehrsteilnehmer wurden über Rundfunkdurchsagen gewarnt. Das Fahrzeug konnte noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen die Autobahn unerkannt verlassen. Fahndungen im Umfeld der Autobahn 20 verliefen ohne Erfolg.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet, dass sich mögliche weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer oder Zeugen mit Hinweisen zu diesem Tatgeschehen dort melden.

Mitteilungen sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04551 / 884 - 0 zu richten.