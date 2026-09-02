Veröffentlicht am 02.09.2026

Kreis Segeberg. Der Kreis Segeberg hat neue Fahrzeuge und Einsatzmittel an verschiedene Organisationen des Katastrophenschutzes übergeben. Insgesamt wurden Fahrzeuge und Ausstattung im Wert von rund 1,91 Millionen Euro beschafft; 677.000 Euro davon kamen als Fördermittel von Land und Bund. „Ein leistungsfähiger Katastrophenschutz braucht nicht nur engagierte Menschen, sondern auch eine moderne und zuverlässige Ausstattung. Wir investieren ganz konkret in die Sicherheit der Menschen im Kreisgebiet und schaffen gute Voraussetzungen dafür, dass unsere Einsatzkräfte im Ernstfall schnell und wirkungsvoll helfen können“, sagte Landrat Jan Peter Schröder.

Gleich mehrere der neuen Fahrzeuge und der Ausstattung kommen den Betreuungs- und Verpflegungsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zugute. Diese Gruppen versorgen bei größeren Schadenslagen beispielsweise Einsatzkräfte und Betroffene mit Lebensmitteln und Getränken.

Für die Betreuungsgruppen Logistik des DRK Norderstedt und des DRK Henstedt-Ulzburg wurden zwei Kühlanhänger beschafft. Sie ermöglichen den sicheren Transport, die Lagerung und die Kühlung von Lebensmitteln und Getränken unter Einsatzbedingungen.

Ein neuer Gerätewagen Betreuung ersetzt zudem ein bisheriges Fahrzeug der 2. Betreuungsgruppe Verpflegung beim DRK Kaltenkirchen. Das Fahrzeug transportiert Material zu Einsatzstellen und dient unter anderem als Zugmaschine für eine Feldküche.

Auch die Verpflegung an größeren Einsatzstellen wird mit neuer Ausstattung unterstützt: Für das DRK Bad Segeberg und das DRK Kaltenkirchen wurden Rollwagen zum Spülen von Mehrweggeschirr direkt vor Ort beschafft.

Darüber hinaus erhielten die Betreuungsgruppen beim DRK Bad Segeberg, DRK Kaltenkirchen, DRK Henstedt-Ulzburg und DRK Norderstedt neue Rollwagen für Strom und Licht. Mit Stromerzeugern und Beleuchtungstechnik können Einsatzstellen unabhängig mit Strom versorgt und ausgeleuchtet werden.

Die Technische Einsatzleitung (TEL) erhielt ein neues Mehrzweckfahrzeug als Ersatz für das bisherige Fahrzeug. Es dient dem Transport der Einsatzkräfte und wichtiger Geräte und unterstützt damit die Koordination bei größeren Einsätzen und besonderen Schadenslagen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes ist der neue CBRN-Erkundungskraftwagen, der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung gestellt wurde. Er wird beim ABC-Zug stationiert und bei der Erkundung chemischer, biologischer, radioaktiver und nuklearer Gefahrenlagen eingesetzt.

Für den ABC-Zug wurde außerdem ein Abrollbehälter Logistik beschafft. Er hilft beim schnellen Transport von Ausrüstung und Nachschubmaterial zu Einsatzstellen.

Auch die 9. Feuerwehrbereitschaft erhielt zwei neue Gerätewagen Katastrophenschutz. Sie werden bei den Feuerwehren Nahe und Großenaspe stationiert. Das Fahrzeug in Nahe ersetzt dabei den bisherigen Rüstwagen. Die Gerätewagen transportieren Einsatzkräfte und Ausrüstung zu Einsatzstellen.

Für das Katastrophenschutzlager in Norderstedt hat das Land einen Gerätewagen Logistik beschafft.

Mit der Übergabe der neuen Fahrzeuge und Einsatzmittel verfügt der Katastrophenschutz im Kreis Segeberg künftig über moderne und bedarfsgerechte Ausstattung für unterschiedlichste Einsatzlagen. Ob bei Unwettern, größeren Schadensereignissen oder besonderen Gefahrensituationen. „Mein besonderer Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen in unseren Blaulichtorganisationen. Sie übernehmen Verantwortung für unsere Gesellschaft und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, so der Landrat abschließend.