Veröffentlicht am 19.08.2026

Wahlstedt. Musikalische Erinnerungen an eine Legende mit Alex Parker. Ganz im Stil seines Idols versteht es der Pianist und Sänger Alex Parker auf sympathische Art und Weise eine einzigartige, hoch emotionale Atmosphäre zwischen sich und seinem Publikum zu schaffen und so das legendäre „Udo Jürgens-Gefühl“ wieder aufleben zu lassen.

Alex Parker präsentiert die Songs so, wie sie einst komponiert wurden – in ihrer Urform. Da die Texte hierbei eine noch tiefere Bedeutung erlangen, wurden für dieses Programm neben den bekannten Hits, wie „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“, Ehrenwertes Haus“, vor allem literarische Lieder des Weltstars, wie „In dieser Welt“, „Ich glaube“, „Der gekaufte Drachen“ u.a. Ausgewählt.

Udo Jürgens ... Unvergessen!

Am Samstag, 05.09.2026, 20:00 Uhr

Im Kleinen Theater Wahlstedt

Mit dem Pianisten und Sänger Alex Parker Veranstaltung ist Teil der SE Kulturtage

Karten gibt es ab € 32,50 rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 und 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.