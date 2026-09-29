Veröffentlicht am 29.09.2026

Bad Segeberg. Wenn Schleswig-Holstein häufig als „Reiterland“ bezeichnet wird, dann ist Bad Segeberg eine „Haupt-Stadt“ des Reitens. Deutlich wird das im ausgehenden Sommer und beginnenden Herbst an den zahlreichen Pferdesportereignissen auf dem Bad Segeberger Turnierplatz. So findet am Wochenende vom 25. bis 27. September 2026 das Landesponyturnier wieder statt – federführend ehrenamtlich organisiert vom Reit- und Fahrverein Bad Segeberg und Umgebung e. V..

Gekürt werden in zahlreichen Wettbewerben die Landesmeister der Ponyreiterenden von Schleswig-Holstein und Hamburg im Springen, Dressur und Vielseitigkeit. Es sind aber auch die Landeschampions der Ponys vom Pferdestammbuch SH/HH zu bestaunen und großes Teamwork beim Abteilungswettkampf um die Landes-Pony-Standarte zu erleben. Eine besondere Attraktion ist der reitende Nachwuchs aus Schleswig-Holstein und Hamburg bei den Prüfungen des Hobby Horsings.

„Gerade in der heutigen Zeit mit vielen alternativen Freizeitaktivitätsmöglichkeiten ist es uns aber auch ein Anliegen, Kinder und Jugendliche frühzeitig mit dem Pferd oder Pony in Kontakt zu bringen und für unseren großartigen Sport zu begeistern!“ macht Tim Streichert, 2. Vorsitzender des Bad Segeberger Reit- und Fahrvereins deutlich. „Da können wir gar nicht früh genug mit anfangen - und dann aber möglichst spielerisch.“ ergänzt er mit einem Schmunzeln. Und so stattet der Verein auch in diesem Jahr wieder eine Kindertageseinrichtung mit einem Holz-Pony für den Außenbereich aus. Im Kontakt mit den Einrichtungen der Stadt Bad Segeberg fiel die Wahl auf die Kindertagesstätte „Kinderhaus Segeberg“ mit dem Träger Kinderschutzbund Segeberg gGmbH.

„Unsere Kinder freuen sich sehr auf den Zuwachs, da wir schon ein Pony haben, das aber nicht mehr allein sein soll!“ macht die Leiterin des „Kinderhauses Segeberg“, Gabriele Müller, deutlich. „Selbst einen Namen haben die Kinder schon vorab gefunden. „Lotte“ soll die Bereicherung für den Außenbereich der KiTa heißen.“ Für die Übergabe wurde extra ein geschmücktes Namensschild gebastelt.

Verbunden ist die Übergabe des Holz-Ponys mit dem „FN-Lernkoffer“ aus dem Arbeitskreis „Kleine Kinder, kleine Ponys“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Dabei handelt es sich um einen Koffer mit liebevoll gestalteten Lehrmaterialen für die tägliche Arbeit für Vorschulkinder mit dem Partner Pferd.

Das Pony, das der Reit- und Fahrverein Bad Segeberg und Umgebung e. V. auch in diesem Jahr vergibt, wurde wieder durch die Unterstützung des Lions Club Segeberg finanziert. „Wir freuen uns, dass wir dem Wunsch unseres heimischen Reit- und Fahrvereins nachkommen konnten, und sind gespannt, ob in einigen Jahren eine junge Reiterin oder ein junger Reiter aus Bad Segeberg nach frühkindlichen Erfahrungen auf diesem Holz-Pony den Weg als Teilnehmende beim Landesponyturnier in Bad Segeberg findet.“ erklärt der diesjährige Präsident des Lions Club Segeberg Dr. Broder Brodersen.

Foto: Bei der Übergabe war auch der Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zugegen, dem der Termin und die Zeit mit den Kindern aus der KiTa sichtlich Spaß machte. Auf dem Foto des Weiteren: Die Leiterin der KiTa Gabriele Müller (2. von rechts mit dem Lernkoffer), rechts Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen, Lions-Präsident Dr. Broder Brodersen (hinten links) sowie Tim Streichert (2. Vorsitzender RUFV, zwischen Minister Madsen und Frau Müller) – und natürlich einige der Kinder aus der KiTa, die dem Pony schon vorab den Namen „Lotte“ gaben.