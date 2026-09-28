Veröffentlicht am 28.09.2026

Bad Segeberg. In der Bad Segeberger Innenstadt ist am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung eine männliche Person durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Bad Segeberg ereignete sich der Vorfall um 4.20 Uhr in der Früh.

Es kam an der Ecke des Marktes zur Kirchstraße zu einen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen, bei der eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Die Person wurde ins Krankenhaus transportiert und notoperiert. Eine Lebensgefahr bestehe lt. Aussage der Polizei nicht.

Die Polizei nahm mehrere Personen vor Ort fest, die Kriminalpolizei ermittelt derzeit.