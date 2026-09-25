Veröffentlicht am 25.09.2026

Bad Segeberg. Nach sechs Monaten Bauzeit wurde der neu errichtete Bootssteg am Großen Segeberger See fertiggestellt. Am 23. September 2026 übergab Bürgermeister Toni Köppen symbolisch die Schlüssel an die Mieterin Kerstin Barth.

Zum neu errichteten Steg gehört auch ein Bootshaus mit Gründach. Die Begrünung schützt nicht nur die Dachhaut und verlängert damit die Lebensdauer, sondern leistet zugleich einen aktiven Beitrag zum lokalen Natur- und Klimaschutz. Eine weitere Neuerung ist der eigene Stromanschluss für das Bootshaus. Die abschließenden Arbeiten für den Zähleranschluss werden derzeit noch durchgeführt und sollen in Kürze abgeschlossen sein.

Ein großer Dank gilt Frau Kerstin Barth für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Bauphase. Mit der Fertigstellung ist die Baumaßnahme nun abgeschlossen. Der neue Bootssteg steht der Mieterin damit wieder zur Verfügung.