Veröffentlicht am 11.09.2026

Bad Segeberg. Wie erleben die Menschen den Verkehr in Bad Segeberg? Wo gibt es Probleme, und an welchen Stellen braucht es bessere Lösungen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der zweiten Beteiligungsmöglichkeit zum Segeberger Mobilitätskonzept „SEMOKOplus“.

Seit einigen Monaten entwickelt die Stadt Bad Segeberg gemeinsam mit dem beauftragten Gutachterteam das neue Mobilitätskonzept. Nach der Haushaltsbefragung im Sommer, an der sich viele Menschen beteiligt haben, gab es den Wunsch nach weiteren Möglichkeiten, eigene Erfahrungen und Ideen einzubringen. Diesem Wunsch kommt die Stadt jetzt nach.

Vom 12. September bis zum 30. Oktober 2026 können alle Interessierten an einer Online-Befragung teilnehmen und so die zukünftige Mobilität in Bad Segeberg mitgestalten. Die Befragung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger der Stadt, an Menschen aus den Umlandgemeinden sowie an Gäste, Pendlerinnen und Pendler.

Die Teilnahme ist einfach: Neben Fragen zum persönlichen Mobilitätsverhalten gibt es einen digitalen Stadtplan. Dort können konkrete Hinweise direkt an der entsprechenden Stelle eingetragen werden. Wo ist das Radfahren unangenehm? An welchen Stellen fehlen sichere Querungsmöglichkeiten? Gibt es ausreichend Parkplätze? Wo kommt es zu Konflikten zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden? Auch eigene Ideen und Lösungsvorschläge sind ausdrücklich willkommen.

Die Beiträge können von allen Teilnehmenden eingesehen und kommentiert werden. Auf diese Weise entsteht ein vielfältiges Bild davon, wie der Verkehr in Bad Segeberg wahrgenommen wird und wo besonderer Handlungsbedarf besteht.

„Wir wünschen uns gute und sichere Verkehrsbedingungen für alle Menschen, die in Bad Segeberg unterwegs sind. Deshalb freuen wir uns über eine rege Beteiligung. Jede Rückmeldung hilft dabei, die Mobilität in unserer Stadt weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass Menschen aller Altersgruppen diese Möglichkeit nutzen“, sagt Bürgermeister Toni Köppen.

Eine Anleitung und der Zugang zur Online-Befragung werden ab dem 12. September auf der Internetseite der Stadt Bad Segeberg bereitgestellt. Zusätzlich wird auf die Befragung mit Plakaten und über die sozialen Medien aufmerksam gemacht.

Wer nicht online teilnehmen kann oder möchte, kann Hinweise und Vorschläge auch per E-Mail oder schriftlich, mit dem Vermerk „Beteiligung SEMOKOplus“ an das Rathaus adressiert, einreichen. Die Ergebnisse der Befragung werden nach Abschluss der Auswertung im Internet veröffentlicht.

Stadt Bad Segeberg: Zeruja Hohmeier, E-Mail: semokoplus@bad-segeberg.de