Veröffentlicht am 11.09.2026

Bad Segeberg. Das Telefon klingelt, eine angebliche Notsituation wird geschildert, alles muss sofort gehen: Ein naher Angehöriger sei im Ausland inhaftiert, nur eine schnelle Kaution könne helfen. Genau mit solchen Geschichten setzen Betrüger Menschen unter Druck. Der Bundesgerichtshof hatte nun erneut mit einem Fall zu tun, in dem eine international agierende Gruppierung Opfer zur Übergabe von Geld und Wertsachen brachte.

In dem Beschluss vom 19. Mai 2026 (Az. 4 StR 202/26) ging es um banden- und gewerbsmäßigen Betrug. Nach den Feststellungen hatte sich der Angeklagte einer Gruppe angeschlossen, die in Deutschland lebenden Personen vorgaukelte, ein naher Angehöriger sei im Ausland festgenommen worden und könne gegen Zahlung einer Kaution freikommen. Die Opfer sollten Geld oder andere Vermögensgegenstände übergeben.

Eine Mitangeklagte trat als Abholerin auf. Der Angeklagte fuhr sie zu den Übergabeorten, wartete in der Nähe und brachte sie anschließend weiter.

Die Masche ist besonders gefährlich, weil sie nicht auf lange Überzeugungsarbeit setzt, sondern auf Angst, Zeitdruck und familiäre Sorge. Wer glaubt, einem Kind, Enkel, Partner oder sonstigen Angehörigen in einer akuten Notlage helfen zu müssen, handelt oft schneller, als es normalerweise der Fall wäre. Genau darauf zielen solche Anrufe ab.

Für Betroffene und Angehörige ist deshalb wichtig: Echte Behörden, Gerichte oder Polizeidienststellen verlangen nicht am Telefon die Übergabe von Bargeld oder Schmuck an fremde Personen. Auch angebliche Rechtsanwälte, Botschaftsmitarbeiter oder Polizeibeamte sollten niemals ungeprüft als echt akzeptiert werden, wenn sofort Geld verlangt wird. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte auflegen, selbst die bekannte Nummer des Angehörigen wählen oder über andere Familienmitglieder Rücksprache halten. Im Zweifel sollte die Polizei über die offizielle Nummer kontaktiert werden.

Der BGH-Fall zeigt außerdem, dass solche Taten arbeitsteilig funktionieren. Nicht nur die Personen am Telefon sind relevant. Auch Abholer, Fahrer oder Organisatoren können strafrechtlich erheblich beteiligt sein, wenn sie Teil des Betrugssystems sind. Gleichzeitig kommt es für einzelne Rechtsfolgen genau auf die konkrete Rolle an. Im entschiedenen Fall bestätigte der BGH die Verurteilung im Wesentlichen, korrigierte aber unter anderem die Einziehung: Gegen den Fahrer durfte nicht ohne Weiteres die gesamte Tatbeute von 190.773,20 Euro eingezogen werden. Maßgeblich war, was er tatsächlich erlangt hatte; das waren nach den Feststellungen mindestens 1.800 Euro Tatlohn.

Für die Öffentlichkeit ist vor allem die Prävention entscheidend.

Familien sollten über solche Betrugsformen sprechen, bevor ein Anruf kommt. Hilfreich kann ein einfacher Familiensatz sein: Wenn jemand angeblich in Not ist und Geld verlangt wird, wird zuerst über eine bekannte Nummer zurückgerufen. Keine Übergabe an Fremde, keine spontanen Fahrten zur Bank, keine Auskunft über Vermögen, Schmuck oder Kontostände am Telefon.

Wer bereits Geld übergeben hat, sollte sich nicht schämen und nicht abwarten. Wichtig sind schnelle Anzeige, Sperrung möglicher Kontozugänge, Sicherung von Telefonnummern, Chatverläufen, Namen, Fahrzeugbeschreibungen und Uhrzeiten. Je früher Ermittlungsbehörden informiert werden, desto eher bestehen Chancen, Spuren zu sichern.

Schockanrufe funktionieren, weil sie menschliche Sorge ausnutzen. Der beste Schutz ist eine klare Regel in der Familie: In Geld-Notfällen wird niemals unter Telefon-Druck entschieden.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.