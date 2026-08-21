Veröffentlicht am 21.08.2026

Wahlstedt. Bereits als Achtjährige stand Gitte gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne. Mittlerweile kann die dänische Künstlerin auf über sieben Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurückblicken. Anlässlich ihres 80. Geburtstags präsentiert Gitte an diesem Konzertabend noch einmal ihre großen Hits.

Ihre Musik ist ein Spiegel ihres Lebens – ein Ausdruck von Lebenskraft und Leichtigkeit, Tragik und Komik, nichts kommt näher an die Wirklichkeit heran.

Gitte Haenning & Band - "Ich bin stark" Sonntag, 13.09.2026, 19:00 Kleines Theater Wahlstedt

Begleitet wird Gitte von: Christian Lohr – musikalischer Leiter (Piano & Keyboards & Sounds), Andreas Lang (Bass) und Alain Apaloo (Gitarre) Veranstaltung ist Teil der SE Kulturtage

Karten gibt es ab € 47,40 rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.