Veröffentlicht am 20.08.2026

Bad Segeberg. Die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Schleswig-Holstein (AGS) in Bad Segeberg (Marienstraße 37) bietet am 29. und 30. September eine praxisorientierte Fortbildung für Betreuungskräfte zum Thema „Sterbebegleitung" an. Die wichtigste Aufgabe in der Sterbebegleitung ist es, die Würde des sterbenden Menschen zu bewahren und seine Bedürfnisse und Wünsche bestmöglich zu erfüllen. Was dabei als würdevoll, angenehm oder unangenehm empfunden wird, bestimmt vor allem der Mensch selbst. Die Fortbildung schafft Raum für den Austausch über eigene Erfahrungen, Sorgen und Ängste und vermittelt zugleich das nötige Wissen, um Sterbende und ihre Angehörigen im Pflegealltag einfühlsam und kompetent zu begleiten.

Der Kurs richtet sich an Betreuungskräfte, Pflegekräfte und alle Interessierten und benötigt keine Vorkenntnisse. Betreuungskräfte in der Pflege, die sich mindestens 16 Unterrichtseinheiten pro Jahr weiterbilden müssen, können sich das Seminar anrechnen lassen. Anmeldungen sind bis zum 1. September möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ags-sh.de/sterbebegleitung