Veröffentlicht am 28.09.2026

Bad Segeberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.09.2026 (Samstag) kam es am Rande des Segeberger Marktplatzes zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 04:20 Uhr am Samstagmorgen zwei Personengruppen in der Kirchstraße in Bad Segeberg aneinander geraten. Ein zunächst verbaler Streit mündete offenbar in eine gewalttätige, körperliche Auseinandersetzung. Im Zuge dessen soll ein 23-jähriger Bad Segeberger mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Messer eingesetzt und mindestens einen 24-jährigen Nordmazedonier und einen 23-jährigen Iraker verletzt haben.

Ersthelfer versorgten den schwerverletzten 24-jährigen Nordmazedonier und banden eine blutende Wunde ab. Nach Eintreffen der Polizei übernahm diese die weitere Notversorgung der Wunde mit einem so genannten Tourniquet, wodurch die Blutung nahezu gestoppt werden konnte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Morgen operiert wurde. Die Verletzung erwies sich zunächst als lebensbedrohlich, eine Lebensgefahr kann aber inzwischen ausgeschlossen werden.

Drei Personen, darunter der Haupttäter, flüchteten in einem PKW. Sie konnten später in einer Klinik angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihnen um den 23-jährigen Bad Segeberger und zwei 22- und 23-jährige Deutsche aus dem Kreis Segeberg. Die Männer erlitten jeweils leichte Verletzungen bei der Auseinandersetzung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel entnahm ein Arzt Blutproben bei fünf an der Tat beteiligten Personen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung ordnete die StA Kiel an, dass die Männer zu entlassen seien.

Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle in Bad Segeberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Wer Angaben zum Tatgeschehen, der Entstehung oder des Ablaufs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04551-88430 oder per Email über sg1.badsegeberg.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.