Veröffentlicht am 02.10.2026

Kreis Segeberg. Rund 80 Teilnehmer*innen aus Pflege, Wohlfahrt, Verbänden und Vereinen sowie aus Politik und Verwaltung kamen am 30. September zum dritten Segeberger Pflegetag im Alten Offizierscasino in Boostedt zusammen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand das Thema „Einsamkeit und Pflege“. Es knüpfte somit an die Gesundheitsförderkonferenz des Kreises an. Einsamkeit betrifft nicht nur Pflegebedürftige, sondern auch Menschen, die andere pflegen – beruflich oder als Angehörige. In zwei Impulsvorträgen beleuchteten Jonas Schmeißner-Darkow und Dr. Christoph Borzikowsky vom Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) die Ursachen und Herausforderungen von Einsamkeit sowie Möglichkeiten, ihr im Pflegealltag zu begegnen. Besonders das Bild von der Einsamkeit als „Elefant im Raum“ prägte sich ein. Mit diesem Bild wird beschrieben, dass viele Menschen sich einsam fühlen, aber nicht darüber sprechen können oder wollen. In Arbeitsforen diskutierten die Teilnehmer*innen unter anderem Einsamkeit bei beruflich Pflegenden, pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen zu Hause und im Heim. Zudem wurden Daten und Fakten zur Situation im Kreis Segeberg betrachtet.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Vernetzung: Rund 15 Verbände und Organisationen stellten ihre Angebote vor – darunter Selbsthilfe- und Besuchsdienste, Angebote für pflegende Angehörige, Freizeit-Tandems, digitale Patenschaften, präventive Hausbesuche sowie Angebote aus Demenz-, Hospiz- und Teilhabeberatung. Dabei entstanden zahlreiche neue Kontakte und Ideen für gemeinsame Maßnahmen gegen Einsamkeit.

„Der Pflegetag hat gezeigt, wie vielfältig das Engagement im Kreis Segeberg ist. Entscheidend ist, die vorhandenen Angebote bekannt zu machen, miteinander zu vernetzen und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung und sozialen Kontakten in Kommunen vor Ort zu erleichtern“, fasste Susanne Stürwohldt, Fachdienstleitung Soziale Sicherung des Kreises Segeberg, die Veranstaltung zusammen.

Weitere Informationen und die Ergebnisse des Pflegetages werden demnächst auf der Homepage des Kreises Segeberg auf www.segeberg.de/pflegetag veröffentlicht.