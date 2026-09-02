Veröffentlicht am 02.09.2026

Kreis Segeberg. Die Arbeiten zur Wiedervernässung des Heidmoors in der Gemeinde Seedorf werden ab dem 1. September fortgesetzt. Die Umsetzung der Arbeiten nahm im bisherigen Bauverlauf mehr Zeit in Anspruch als zunächst vorgesehen. Ein Abschluss innerhalb des geplanten Zeitraums war daher nicht möglich. Seit Ende März mussten die Arbeiten zudem aus Gründen des Artenschutzes unterbrochen werden. Das Heidmoor ist sowohl EU-Vogelschutzgebiet als auch FFH-Gebiet und damit Teil eines europäischen Schutzgebietsnetzes. Bislang konnte etwa die Hälfte der vorgesehenen Torfdämme hergestellt werden. Die Arbeiten im zentralen Kernbereich sowie im nördlichen und östlichen Teil des Projektgebiets sind bereits abgeschlossen.

Im nun folgenden Bauabschnitt sollen die noch ausstehenden Torfdämme im westlichen und südlichen Teil des Naturschutzgebiets errichtet werden. Sie sollen dazu beitragen, Wasser in diesen Bereichen zurückzuhalten und so die geplante Wiedervernässung zu ermöglichen. Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Arbeiten möglichst bis Weihnachten abgeschlossen werden.

Mit der Wiedervernässung einer rund 73 Hektar großen Fläche soll der Wasserhaushalt im Heidmoor langfristig stabilisiert werden. Durch das Zurückhalten von Wasser kann sich das Moor wieder naturnäher entwickeln und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz sowie zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten.