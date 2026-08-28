Veröffentlicht am 28.08.2026

Am Samstag, dem 05. September 2026 um 19:30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Bad Segeberg werden Katerina Maslakova-Kantarì, (Falcon-Sopran) und Mikhaïl Bouzine (Klavier) gemeinsam die Konzertreihe 2026/27 mit einem wundervollen Programm eröffnen: Scritto è in ciel il mio dolor«

Ausgewählte Opernarien und Klavierstücke von G. Donizetti, C.P.E. Bach, G. Verdi, D. Scarlatti, J. Pachelbel, P. Mascagni, G.M. Telemann, U. Giordano, G. Bizet und V. Bellini

Konzert-Ring Bad Segeberg e.V. Sa, 05. Sep. 2026 - 19:30 Uhr ‖ Katerina Maslakova-Kantarì (Falcon-Sopran) & Mikhaïl Bouzine (Klavier) Bad Segeberg, Rathaus - Bürgersaal

Eintritt:18 € | Freier Eintritt für Schüler:innen sowie für Vereinsmitglieder vom „Konzert-Ring Bad Segeberg e.V.“. Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn

Reservierungen: E-Mail: info@konzertring-badsegeberg.de