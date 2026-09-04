Veröffentlicht am 04.09.2026

Wahlstedt. Am Freitag, den 18. September 2026, gastiert der Quatsch Comedy Club erstmals im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt. Ab 20:00 Uhr erwartet die Gäste ein Abend mit dem Original-Format der bekannten Comedy-Reihe – eingebettet in die diesjährigen SE Kulturtage.

Durch das Programm führt Christin Jugsch aus Köln, eine der festen Moderatorinnen des Quatsch Comedy Clubs. Mit ihrem untrüglichen Gespür für Timing und Pointen versteht sie es, das Publikum mitten ins Geschehen ihrer Geschichten zu ziehen.

Tickets und Vorverkauf: Karten sind ab 30,40 Euro erhältlich – rund um die Uhr online unter www.theater-wahlstedt.de. Telefonisch können Tickets dienstags und donnerstags jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn unter 04554 2211 gebucht werden. Auch die Theaterkasse vor Ort, Rudolf-Gußmann-Platz 1 in 23812 Wahlstedt, verkauft Karten zu diesen Zeiten.