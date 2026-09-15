Veröffentlicht am 15.09.2026

Bad Segeberg. Im vollbesetzten Bürgersaal des Bad Segeberger Rathauses wurde am Sonnabend der Geschichtspfad am Kalkbergstadion vorgestellt. Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre Arbeit zur Geschichte der Kalkbergstadt und diskutierten mit Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft.

In 2 Talkrunden beantworteten die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein und weitere prominente Gäste die Fragen von 10 Schülerinnen und Schülern. Dabei ging es um die Bedeutung des Erinnerns, die Verantwortung nachfolgender Generationen und den Schutz der Demokratie.

Schüler der Dahlmannschule, Annette-von-Rantzau-Schule, Städtisches Gymnasium, Alsterlandschule in Nahe und Sülfeld, Schule am Burgfeld und der Gemeinschaftsschule am Seminarweg stellten die von ihnen erarbeiteten Geschichtstafeln vor. Die insgesamt zehn Informationstafeln vermitteln die Geschichte des Kalkbergstadions von seiner Entstehung als nationalsozialistische Thingstätte bis zu seiner heutigen Bedeutung als Ort der Kultur, Begegnung und Demokratie.

Ein besonderer Programmpunkt war der Vortrag der Holocaust-Überlebenden Rozette Kats. Ihre persönlichen Erinnerungen machten deutlich, welche Folgen Ausgrenzung, Verfolgung und nationalsozialistischer Terror für einzelne Menschen und ihre Familien hatten. Schülerinnen und Schüler der Annette-von-Rantzau-Schule schlossen daran mit einem Gedicht an.

Die Gruppe Bandschmiede vom Städtischen Gymnasium bereicherte das Programm mit textlich passenden Songs. Die Band und Rozette Kats erhielten Standig Ovations aus dem überfüllten Saal.

„Zeitzeuginnen wie Rozette Kats sind Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ihre Lebensgeschichte zeigt, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht nur Zahlen und Daten der Geschichte sind, sondern menschliche Schicksale“, erklärte Melanie Bernstein.

Die Bundestagsabgeordnete dankte der Arbeitsgruppe um Axel Winkler, Monika Saggau sowie allen beteiligten Schulen, Lehrkräften und Unterstützenden für ihren Einsatz.

Melanie Bernstein würdigte den Geschichtspfad als Verbindung von historischer Aufklärung und politischer Bildung. Demokratie sei nicht selbstverständlich, sondern brauche Menschen, die sich informieren, Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen.

Zwei weitere Veranstaltungen mit Melanie Bernstein in Wahlstedt

Am Montag, 14. September 2026, spricht die Holocaust-Überlebende Rozette Kats um 10 Uhr im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt vor 400 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften. Die Vormittagsveranstaltung ist ausgebucht.

Um 20 Uhr beginnt dort das Benefizkonzert „Jiddischer Jazz“ mit Mirjam van Dam und Ed Boekee; Einlass ist ab 19 Uhr. Der Erlös unterstützt die Jugendarbeit der Jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg und die Stolpersteine in der Region. Der Eintritt kostet 25 Euro. Schülerinnen, Schüler und Studierende können nach vorheriger Anmeldung kostenlos teilnehmen.

Veranstaltungsort: Kleines Theater am Markt, Rudolf-Gußmann-Platz 1, 23812 Wahlstedt. Karten für das Abendkonzert sind unter www.theater-wahlstedt.de erhältlich.

Foto: (vlnr.) Honorarkonsul Bernd Jorkisch, Bürgervorsteherin Monika Saggau, Rozette Kats, Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein und Bürgermeister Toni Köppen vor einer der Geschichtstafeln.