Veröffentlicht am 14.09.2026

Bad Segeberg. Vier Tage großartiger Pferdesport in drei Disziplinen, spannende Meisterschaftsentscheidungen und ein besonderes Jubiläum: Vom 17. bis 20. September 2026 wird Bad Segeberg einmal mehr zum beliebten Treffpunkt der Pferdesportszene im Norden. Für viele Reiter bildet das Landesturnier von Schleswig-Holstein und Hamburg traditionell den sportlichen Höhepunkt und zugleich den Abschluss der grünen Saison. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter einem besonderen Vorzeichen: Sie feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Und um diesen historischen Meilenstein gebührend zu begehen, wird es ein kurzweiliges Showprogramm am Samstagabend geben – mit Freibier, einem Drive & Run und einer moderierten Talkrunde, in der ehemalige Landesmeister und Vereinsvertreter ihre Erfolge und Erlebnisse in Bad Segeberg noch einmal Revue passieren lassen. Das anschließende Mannschaftsspringen der Reiterbünde unter Flutlicht, bei dem stets beste Stimmung garantiert ist, beschließt diesen besonderen Abend. Das Landesturnierprogramm ist erlesen: 45 Prüfungen in Springen und Dressur von der Klasse A bis S*** gibt es auf sieben Plätzen zu sehen. In allen Altersklassen – Children, Junioren, Junge Reiter/U25, Damen und Senioren – sind Gold, Silber und Bronze das große Ziel. Neun neue Landesmeister werden in Viereck und Parcours gekürt. Dabei geht es nicht nur um Medaillen: Der Sport steht an den vier Veranstaltungstagen im Rampenlicht und genau deshalb sind auch sportliche Gäste aus anderen Bundesländern in den verschiedenen Touren herzlich willkommen.

Und so haben schon etliche Top-Sportler beim Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. (PSH) als Veranstalter ihre Nennung abgegeben: Ganz aktuell finden sich mit Paula de Boer-Schwarz aus Norderstedt und Rolf-Göran Bengtsson aus Itzehoe nicht nur international erfolgreiche Namen in der Teilnehmerliste, sondern auch die Landesmeister der vergangenen beiden Jahre: Paula de Boer-Schwarz sprang 2024 mit ihrer Erfolgsstute My Miss Marpel OLD zum Landesmeistertitel in der Großen Tour. Der schwedische Olympiareiter sicherte sich im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nach 2007 den begehrten Titel. Konkurrenz bekommen die beiden vom dreimaligen Derbysieger Nisse Lüneburg sowie vom amtierenden Deutschen Meister und frischgebackenen Europameister der Jungen Reiter in der Vielseitigkeit, Mathies Rüder. Sportlicher Höhepunkt ist der mit 10.000 Euro ausgeschriebene Große Preis von Schleswig-Holstein am Sonntagnachmittag, eine Springprüfung über 1,50 Meter mit Stechen. Multitalent de Boer-Schwarz hat darüber hinaus einen Start in der Dressur vorgesehen. Als hochgehandelte Favoriten treten dort der dreimalige Landesmeister Felix Kneese und Caroline Locklair, Landesmeisterin der Jungen Reiter/U25 2021, an. Besonderer Hingucker im Viereck ist die Grand Prix-Kür: Die beeindruckenden Auftritte der Reiter mit ihren Pferden zur Musik ziehen Jahr für Jahr Hunderte Zuschauer in ihren Bann. Treffpunkt und Teamgeist Dass das Landesturnier Bad Segeberg auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken kann, liegt nicht allein daran, dass es all die Jahre Bühne für herausragende sportliche Leistungen war. Es ist weit mehr als das: Auf der Rennkoppel treffen Profis auf Amateure, Reiter auf Züchter, Freunde auf Familien – und der Reitsport auf eine breite Öffentlichkeit, auf Politik und Wirtschaft.

Gerade deshalb gehören die Abteilungswettkämpfe der Vereine fest zum Programm. Jahr für Jahr ziehen sie Tausende Schlachtenbummler nach Bad Segeberg und stehen wie der beliebte Hunter Cup für die ganze Vielfalt des Reitsports. Hier wird sie sichtbar, erlebbar und greifbar.

Dazu kommt ein buntes spätsommerliches Rahmenprogramm mit großer Flanier- und Shoppingmeile sowie zahlreichen Aktionen und Ausstellungen. Am Samstagabend gibt es bei einer großen Jubiläums-Verlosung einen exklusiven Strandkorb vom Hagebaumarkt Bad Segeberg zu gewinnen. Auch für den Nachwuchs ist gesorgt: Im Kinderland warten eine Hüpfburg, Kinderschminken, Hobbyhorsing-Wettbewerb, Mal- und Bastelaktionen und vieles mehr auf die jüngsten Besucher. 75 Jahre Landesturnier – ein Wochenende, das weit mehr zu bieten hat als Medaillen und Meistertitel: Vom 17. bis 20. September heißt es in Bad Segeberg wieder – dabei sein lohnt sich!

Foto: Der große Aufmarsch der Reitabteilungen ist in jedem Jahr besonderes Highlight des Landesturniers in Bad Segeberg. ©RathmannVerlag/Malina Blunck