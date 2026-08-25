Veröffentlicht am 25.08.2026

Bad Segeberg. Mehr als 30 Jahre veranstalten die Lions-Clubs in der Region Segeberg ein Golfturnier; seit einigen Jahren federführend organisiert durch den Lions Club Segeberg. Gerade wegen der langen Tradition sind die Turniere weiterhin beliebt: Mit 44 Anmeldungen war auch in diesem Jahr eine gute Grundlage für den sportlichen Wettstreit gegeben.

Im Vorfeld lief die Suche nach Sponsoren für die Veranstaltung, die mit Geld- und Sachspenden das Turnier zu einer finanziell erfolgreichen Activity des Clubs machen, gerade vor dem wirtschaftlichen Hintergrund gut. Nach den ersten Zahlenauswertungen zeichnet sich ab, dass in diesem Jahr etwa 5.000 Euro von den Sponsoren und den Teilnehmenden eingenommen werden konnten. Bereits bei der Auslobung des Turniers war festgelegt worden, dass sämtliche Überschüsse für die Praxis ohne Grenzen e. V. Bad Segeberg sowie verschiedene Kinder- und Jugendprojekte in der Region um Bad Segeberg verwendet werden sollen.

Die Wettervorhersage hatte einen heiteren bis wolkigen Tag bei Temperaturen bis 18 Grad angekündigt – ohne Niederschläge; also eigentlich ideale Spielbedingungen. Zwar gab es dann doch ab und zu etwas Regen. „Aber Golfspielende lassen sich von keinem Wetterereignis abschrecken.“ macht Organisator und diesjähriger Präsident des Lions Club Segeberg, Dr. Broder Brodersen, mit einem Schmunzeln deutlich.

AchtFlights starteten im Abstand von einigen Minuten auf der 18-Loch-Anlage des Golfclubs Segeberg in Wensin und spielten mit sichtlichem Vergnügen das Turnier nach der Spielform „4 Ball best Ball nach Stableford“ über den gesamten Sonntag. Gegen Mittag gesellten sich drei Flights dazu, die die 9-Loch-Runde spielten. Auch am abschließenden gemeinsamen Essen und der Siegerehrung nahmen im Wensiner Clublokal ein großer Teil der Aktiven teil – ein Zeichen für ein gutes Turnier an einem gelungenen Tag. Brutto-Gesamtsieger des Turniers wurden wie schon in den beiden Vorjahren Kai Vullgraf vom Golfclub Brunstorf.

Zu einem positiven Fazit kommt auch Lions-Präsident Dr. Broder Brodersen - zusammen mit weiteren Lions-Freunden, die über den Tag für die begleitende Organisation wie Anmeldung und Dokumentation, Pausenverpflegung und Getränkemobil gesorgt haben – bei der Siegerehrung: „Es ist schön, dass dieser Tag und dieses Turnier für jeden von uns ein Gewinn gewesen ist. Die Spielenden machten den Eindruck, dass es sehr gut gefallen hat, in angenehmer Runde zusammen zu kommen und gemeinsam zu spielen. Uns als Lions erfreut eine stattliche Einnahme, die uns hilft, auch in bewegten Zeiten weiter Gutes tun zu können.“

Broder Brodersen dankt damit den zahlreichen Teilnehmenden, dem Lions-Organisationsteam und den großzügigen Sponsoren. Ein ganz besonderer Dank galt dem Golfclub Segeberg, der die Anlage den Segeberger Lions seit Jahren zur Verfügung stellt.

Foto: Gesamtbruttosieger des Kai Vullgraff von Golfclub Brunstorf (Mitte), Herr Vullgraff war auch schon in den beiden vergangenen Jahren an dieser Stelle. Es gratulierten rechts Präsident Dr. Broder Brodersen und links Vize-Präsident Jörn Wohlgehagen.