Veröffentlicht am 26.08.2026

Bad Segeberg. Was in München schon eine lange Tradition besitzt, ist bei MÖBEL KRAFT in Bad Segeberg ebenfalls zu einer festen Institution geworden. Bereits seit 2004 findet das allseits beliebte Fest auf dem Möbel Kraft Parkplatz statt. Vom 18.09. bis 11.10.2026 wird es wieder bayrisch bei MÖBEL KRAFT in Bad Segeberg und das wie immer bei freiem Eintritt. Unter der E-Mail-Adresse „events@moebel-kraft.de“ können Sie mit dem Stichwort „Möbel Kraft-Oktoberfest Bad Segeberg“ eine Tischreservierung anfragen.

O’ZAPFT IS! Eröffnung mit traditionellem Bieranstich Am Freitag den 18. September um 18 Uhr, wird die Geschäftsleitung von MÖBEL KRAFT das Fest mit dem traditionellen Bieranstich eröffnen. Einlass ins Zelt ist ab 17.00 Uhr.

DJ Nils Söhrens lockt alle Besucher auf die Bänke, außerdem wird die beliebte Sängerin Anna Maria Zimmermann das diesjährige Oktoberfest mit einläuten und das Festzelt mit ihren bekannten Stimmungsliedern zum Beben bringen.

ÖFFNUNGSZEITEN FESTZELT

freitags und samstags 17.30 – 01 Uhr sonntags 12 – 18 Uhr Samstag, den 03.10. 12 – 01 Uhr

SPIELMOBIL Hüpfburg, Kinderschminken, Spiel & Spaß für unsere kleinen Gäste – das Spielmobil ist immer sonntags sowie am Samstag den 03.10. vor Ort. Es warten grenzenloser Spaß und tolle Aktionen auf Sie und Ihre Kinder. Der Eintritt ist natürlich kostenfrei. JEDEN SONNTAG Auch dieses Jahr bieten wir ab 12 Uhr Frühshoppen und nachmittags großes Kuchenbüffet an. KOA SCHMARRN! BAYRISCHE KÖSTLICHKEITEN ZU SENSATIONELLEN PREISEN Angeboten werden zum Beispiel Leberkäs, Weißwürste mit süßem Senf und Brez`n, knusprige Brauhaxe oder natürlich das Original Paulaner Münchner Hell – frisch vom Fass.

BEZAHLEN SIE BARGELDLOS An allen Kassen kann auch bargeldlos, kontaktlos und sicher bezahlt werden.

MEHRWEG STATT EINWEG – DER UMWELT ZU LIEBE Seit 2019 verzichten wir auf Einweggeschirr und Einwegbecher, um das Thema „Nachhaltigkeit“ bestmöglich umzusetzen.

DO SETZT DI NIEDA! RIESENSTIMMUNG IM GROßEN FESTZELT Das Festzelt im festlich-rustikalen Hüttenfeeling, bietet Platz für mehr als 4.500 Besucher. Mit seiner Holzfassade trägt es besonders zu einer warmen und urigen Atmosphäre bei. Für Stimmung und Unterhaltung im Festzelt sorgen unter anderem die Stargäste Anna-Maria Zimmermann und Peter Wackel, sowie DJ Bernd Sitzenstock und DJ Michael Wittig. DAS WEITERE PROGRAMM

FREITAG, 18.09. DJ Nils Söhrens Anna-Maria Zimmermann, Reh Gazer

SAMSTAG, 19.09. DJ Bernd Sitzenstock

SONNTAG, 20.09. DJ Björn Gotthardt Musikzug FFW Großenaspe, Spielmobil

FREITAG, 25.09. DJ Daniel MC Tobee

SAMSTAG, 26.09. DJ Swen Marten

SONNTAG, 27.09. DJ Sven Lange Blasorchester TSV Wankendorf, Spielmobil

FREITAG, 02.10. DJ Rodney Axel Fischer

SAMSTAG, 03.10. DJ Björn Gotthardt, DJ Bernd Sitzenstock Peter Wackel, Reh Gazer, Spielmobil

SONNTAG, 04.10. DJ Björn Gotthardt Brass Band Bad Schwartau, Spielmobil

FREITAG, 09.10. DJ Rodney Mountain Crew

SAMSTAG, 10.10. DJ Michael Wittig

SONNTAG, 11.10. DJ Björn Gotthardt Musikzug TSV Wiemersdorf, Spielmobil

ATTRAKTIONEN Auf dem Gelände des Möbel Kraft-Oktoberfestes gibt es in diesem Jahr auch Aktionen bei denen unsere Gäste ihre Kraft unter Beweis stellen können - “Hau den Lukas“ und ein Boxautomat stehen für Sie bereit.