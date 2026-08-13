Veröffentlicht am 13.08.2026

Wahlstedt. Nach der Sommerpause öffnet das Kleine Theater in Wahlstedt wieder seine Türen – und startet mit einem besonderen Auftakt: der Vernissage „Pop-Art à la Domeyer".

Gerhard Domeyer ist vielen als Musiker und Theatermacher bekannt. Weniger bekannt ist seine dritte Leidenschaft: die Malerei. Mit seiner ersten größeren Ausstellung präsentiert er nun eine Auswahl seiner ausdrucksstarken Acrylbilder im Foyer des Kleinen Theaters am Markt.

Die Vernissage findet am Sonntag, 30. August 2026, um 11.00 Uhr statt. Im Anschluss ist die Ausstellung bis zum 11. Oktober dienstags und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr während der Geschäftszeit des Kulturrings, während der Theatervorstellungen sowie nach Vereinbarung zu besichtigen.