Veröffentlicht am 14.08.2026

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (13.08.2026) versuchte in Bad Segeberg ein Mann in ein Haus in der Kleinen Seestraße einzubrechen. Als die Eigentümer von Klirrgeräuschen aufwachten, entdeckte der Mann den Einbrecher im rückwärtigen Bereich und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Kurz vor 03:00 Uhr in der Nacht zu gestern wurden zwei 67- und 69-jährige Eheleute aus ihrem Schlaf gerissen. Hintergrund war das Klirren einer Fensterscheibe. Als der 69-jährige Eigentümer aus dem Fenster sah, erblickte er einen Mann, der sich auf der Terrasse aufhielt. Der Hauseigentümer stellte den vermeintlichen Einbrecher zur Rede und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Segeberg fuhr in die Kleine Seestraße und brachte den Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Deutschen, zum Revier. Hier landete er zunächst im Gewahrsam und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der Bad Segeberger am Donnerstagvormittag das Gewahrsam wieder verlassen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des versuchten schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dazu führt das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg.