Veröffentlicht am 13.08.2026

Bad Segeberg. Das Abenteuer „Im Tal des Todes" gehört zu den erfolgreichsten Inszenierungen in der Geschichte der Karl-May-Spiele. Nur zwei Wochen nach dem 200.000. Zuschauer wird am Samstag, 15. August, um 20 Uhr bereits der 300.000. Besucher erwartet.

„Wir überspringen die Marke in der 50. Aufführung und somit zwei Vorstellungen früher als im Sommer 2025", erklärt Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH. „Wir beteiligen den Gewinner mit einem Cent an jeder bisherigen Eintrittskarte und schenken ihm also 3.000 Euro."

Einen wichtigen Tipp hat die Karl-May-Chefin für alle, die das aktuelle Stück in den kommenden Wochen sehen möchten: „Manche Vorstellungen sind sehr gut gebucht, aber in vielen Aufführungen sind noch Eintrittskarten zu bekommen. Besonders am Nachmittag ist noch einiges möglich – aber auch in manchen Abendvorstellungen." Sollte eine Aufführung bis auf wenige Einzelplätze ausgebucht sein, gibt es noch den unnummerierten Block F, in dem mehrere Personen zusammensitzen können. Hierfür werden die Tickets der neuen Platzgruppe III ausschließlich telefonisch unter 01805/952111 sowie an der Tages- beziehungsweise Abendkasse zu einem sehr günstigen Preis (Erwachsene: 21,50 Euro / Kinder: 19,50 Euro) verkauft.

Wer „Im Tal des Todes" erleben möchte, hat bis zum 6. September also noch viele Gelegenheiten.