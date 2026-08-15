Veröffentlicht am 15.08.2026

Kreis Segeberg. Dalapferde, Gamla-Stan-Kulissen und ein Hauch Stockholm-Flair: Beim diesjährigen Schaufensterwettbewerb des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat sich das Nähatelier Svetlana Solohor in Bad Segeberg den dritten Platz gesichert – und damit auch einen Erfolg für den Kreis Segeberg errungen.

Über 70 Geschäfte aus 25 Orten in Schleswig-Holstein hatten im Juli ihre Auslagen unter das diesjährige Festivalmotto »Stockholm« gestellt. Eine Jury wählte daraus die kreativsten Umsetzungen aus. Für das Bad Segeberger Nähatelier zahlte sich der Aufwand aus: Als Preis winkt dem Team nun ein prall gefüllter Picknickkorb samt zwei Karten für die »Musikfeste auf dem Lande« des SHMF.

Bekanntgegeben wurden die Gewinnerinnen und Gewinner am Donnerstagabend, 14. August, durch SHMF-Geschäftsführer Fleming Petersen – passenderweise vor dem Filmkonzert »Mamma Mia« in Neumünster. Petersen zeigte sich beeindruckt vom Einsatz der teilnehmenden Geschäfte: »Mit viel Einsatz, Charme und originellen Ideen haben die teilnehmenden Geschäfte das Festival auf ganz eigene Weise begleitet und bereichert. Unser herzlicher Dank gilt allen Beteiligten. Den Preisträgerinnen gratuliere ich ganz besonders.«

Die weiteren Plätze gingen an das Modehaus Johannsen in Oldenburg (1. Platz, Stockholm-Reise von AK Touristik), das Atelier Wahmstraße in Lübeck (2. Platz, SHMF-Konzertkarten und Dinner in der HafenCity) sowie an Betten Struve in Lübeck (4. Platz) und das Stoffgeschäft »Stoffwechsel« in Schleswig (5. Platz).

Über die Platzierungen entschied eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von TA.SH, den ehrenamtlichen SHMF-Beiräten, der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, der Grafikagentur Büro für Mitteilungen sowie der SHMF-Marketingabteilung – darunter auch die Vorjahressiegerin Nina Riedel. Der Schaufensterwettbewerb wird bereits seit über 25 Jahren vom Festivalverein des SHMF ausgerichtet.