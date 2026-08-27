Veröffentlicht am 27.08.2026

Bad Segeberg. Über 270 Boote haben zur 37. Auflage der Segeberger Ruderregatta am 29. August gemeldet, sieben Stunden lang starten alle 4 Minuten die Abteilungen auf die Sprint-Strecke. Weitere Meldungen sind durchaus noch möglich, bis zu zwei Stunden vor dem geplanten Rennstart können theoretisch noch weitere Boot dazu kommen.

Für den SRC ist damit die finale Vorbereitungsphase eingeläutet. Der Streckenaufbau, der nach Plan bis zum Donnerstag vor der Regatta abgeschlossen ist, läuft bereits. Während am Freitag Abend und Samstag früh dann noch Trainingsrunden auf dem See gedreht werden, geht es ab 09:30 Uhr um die Medaillen, zum Vereinsjubiläum gibt es dieses Jahr Sondermedaillen für die Gewinner.

Zuschauer Willkommen

Zuschauer können die Rennen von der Promenade mit einem Snack und Getränken aus der Nähe verfolgen. Ein Moderator führt auch Ruder-Neulinge durch das Tagesprogramm. Wer nicht Live vor Ort sein kann, kann alle Rennen auch auf regatta-segeberg.de im Livestream verfolgen oder im Re-Live nachgucken.

Parken ist allerdings nicht auf der Backofenwiese möglich, da hier die Sportler ihre Boote lagern. Stattdessen kann auf den Parklätzen im Winklersgang oder am Landestunierplatz geparkt werden.

Sprint sorgt für Spannung und Vorfreude

Zeitgleich zur Segeberger Ruderregatta findet in Amsterdam die Ruder-Weltmeisterschaft statt. Während die olympische Ruderdistanz 2.000m beträgt, erfreut sich die Sprint-Distanz immer größerer Beliebtheit, die ganz andere Qualitäten fordert. Auf Strecken zwischen 250 und 500 Metern rückt die Renntaktik in den Hintergrund. Entscheidend sind Reaktionsschnelligkeit, Explosivität und eine Frequenz von weit über 40 Schlägen pro Minute. Doch pure Muskelkraft reicht nicht: Um das Boot bei diesem Höchsttempo stabil zu halten, erfordert die Kurzstrecke eine extrem präzise Technik, da sich selbst kleinste Steuer- oder Schlagfehler auf der kurzen Distanz nicht mehr aufholen lassen.

Treuherz-Preis wird wieder vergeben

Zu Gewinnen gibt es nicht nur etwas für die schnellsten. Um auch denen einen Preis zu verleihen, die nicht unbedingt ihren besten Tag hat, vergibt der SRC wieder einen Sonderpreis an den größten Pechvogel, ob gebrochener Ausleger, vergessene Rollsitze oder vertauschte Startzeiten – alles denkbare und undenkbare hat hier eine Chance zu gewinnen. Nominierungen für den Preis sind hier möglich.

Parallel zu den Sprint-Rennen wartet gerade auf die jüngeren Sportler mit den Slalom-Wettbewerben eine andere Herausforderung. Hier steht weniger allein die Kraft und Ausdauer im Vordergrund, dafür aber eine hohe Bootskontrolle und gut Rudertechnik. Wer hier gewinnt, sitzt fest im Sattel bzw. Rollsitz.

Full House Auf dem Segeberger See

Über 270 Bootsmeldungen würden alleine schon reichen, um den Segeberger See gut gefüllt erscheinen zu lassen. In diesem Jahr kommt aber noch eine andere Sportart dazu: Zeitgleich richtet der Segeberger Segelclub auf dem anderen Ende des Sees ebenfalls eine seiner Regatten aus. Gegenseitige Rücksichtnahme ist in diesem Jahr also besonders gefragt.

Teamleistung – auch zum Jubiläum

Hinter der Regatta steckt eine riesige Teamleistung. Mehr als 50 freiwillige aus dem Verein und Umfeld unterstützen allein am Regatta-Tag, hinzu kommt die wochenlange Vorbereitungen.

Dazu kommt die Hilfe anderer Vereine: Der Lübecker Regattaverein stellt sein Meldeportal bereit, die DLRG Bad Segeberg hilft nicht nur beim Schutz der Sportler, sondern auch bei der Logistik beim Auf- und Abbau. Der Segeberger Bootsverein hilft mit einem Teil seines Steges aus.

Schon zwei Wochen nach der Regatta steht die Jubiläumsfeier an. Noch mit dem frischen Gefühl einer hoffentlich gelungenen Regatta können die Helfer & Mitglieder dann den 100. Geburtstag des Vereins feiern. (Zur Vereinshistorie geht’s hier.) Auch danach geht das Jubiläumsjahr noch mit weiteren besonderen Events weiter, bevor zum traditionellen Silvesterlauf dann das Geburtstagsjahr schon wieder endet.