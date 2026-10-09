Veröffentlicht am 09.10.2026

Kreis Segeberg. Wenn Wasser in ein Archiv eindringt oder ein Feuer ausbricht, können Dokumente und Fotos verloren gehen, die es kein zweites Mal gibt. Um ihre Bestände besser zu schützen, haben sich Archive und Museen aus den Kreisen Stor-marn und Segeberg zusammengeschlossen. Am 5. Oktober unterzeichneten ihre Träger im Norderstedter Rathaus die Vereinbarung zur Gründung des Notfallver-bunds Stormarn-Segeberg. Das Kreisarchiv Segeberg ist eines der Gründungsmit-glieder. „Unsere Bestände erzählen von der Geschichte des Kreises und den Menschen, die hier leben. Werden sie durch Wasser oder Feuer beschädigt, steht viel auf dem Spiel“, sagt Kreisarchivarin Ina Czub. „Dann muss es schnell gehen. Für ein kleines Archiv oder Museum ist eine Bergung, Versorgung und Lagerung von versehrten Do-kumenten und Gegenständen kaum allein zu schaffen. Im Verbund wissen wir künf-tig gezielt, wen wir ansprechen können und wer welche Hilfe leisten kann.“ Die Mitglieder unterstützen sich im Ernstfall mit Personal, Material und, soweit mög-lich, mit vorübergehenden Lagerflächen. Damit diese Hilfe funktioniert, beginnt die Zusammenarbeit bereits vorher: Die Einrichtungen erarbeiten Notfallpläne, lernen bei Ortsbesichtigungen die Bestände und Räume der Partner*innen kennen und be-reiten sich durch Schulungen und den Austausch mit den Feuerwehren auf mögliche Schäden vor.

Für den Kreis Segeberg unterzeichnete Andrea Terschüren, Leiterin des Fachberei-ches Jugend und Bildung, die Vereinbarung. „Wir wollen, dass auch kommende Ge-nerationen die Geschichte unseres Kreises erforschen und kennenlernen können“, so Terschüren. „Dafür brauchen unsere Archive und Museen verlässliche Partner*in-nen, die ihnen im Notfall zur Seite stehen.“

Neben dem Kreisarchiv sind aus dem Kreis Segeberg die Stadtarchive Bad Sege-berg, Norderstedt und Bad Bramstedt, das Gemeindearchiv Henstedt-Ulzburg sowie die Amtsarchive Bad Bramstedt-Land und Trave-Land und die Otto-Flath-Stiftung dabei. Weitere Einrichtungen aus beiden Kreisen sind jederzeit willkommen. Weitere Informationen über das Kreisarchiv, dessen Aufgaben und Bestände sowie die Archivlandschaft im Kreis sind auf der Homepage des Kreises zu finden: www.segeberg.de/archiv.