Veröffentlicht am 12.10.2026

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (11.10.2026) kam es gegen 03:55 Uhr auf der Bramstedter Landstraße auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Landratspark in Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand prallte der Fahrer eines VW-Kombis während eines Abbiegevorgangs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw frontal gegen einen auf einer Verkehrsinsel installierten Laternenmast.

Der 23-jährige Fahrzeugführer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Seine 22-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme an. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 23-jährige syrische Staatsangehörige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 04551 8843440 zu melden.