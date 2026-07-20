Veröffentlicht am 20.07.2026

Bornhöved/Stolpe (ots) - Am vergangenen Freitag (17.07.2026) fahndete die Polizei in Bornhöved nach einem verdächtigen Fahrzeug. Dabei stellten die Beamten auf dem Parkplatz des Friedhofs einen Skoda Yeti fest, in dem sich ein amtsbekannter Mann befand. Nach anfänglichen Ausreden flüchtete der Mann mit seinem Wagen, konnte aber kurze Zeit später in Stolpe gestoppt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Gegen 17:45 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Trappenkamp in der Fahndung nach einem PKW Skoda Yeti, der zuvor verdächtig aufgefallen sein sollte. Die Beamten stellten den Wagen in Bornhöved auf dem Friedhofsparkplatz in der Straße "Kieler Tor" fest und wollten den auf dem Fahrersitz sitzenden Mann kontrollieren. Hierbei handelte es sich um einen in Bornhöved aufhältigen 60-jährigen Deutschen. Während der Kontrolle verstrickte sich der Mann in Widersprüche, ehe er mit seinem Fahrzeug die Flucht in Richtung Ruhwinkel/Wankendorf ergriff.

Verschiedene vorherige Versuche, den Mann daran zu hindern, scheiterten. Dabei soll der 60-Jährige auch auf eine Polizeibeamte zugefahren sein, die sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und erhielten Verstärkung von den Kollegen aus Wankendorf. Die fahrt führte weiter durch den Ort und in Richtung Stolpe, wo der Wagen gemeinsam gestoppt werden konnte.

Der 60-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheines. Die Fahrzeugschlüssel nahmen die Beamten dem Mann ab. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Yeti-Fahrer vor der ursprünglichen Kontrolle und auf seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert haben könnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Mannes machen können oder selbst geschädigt wurden. Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 04328 - 805270 oder per Email über trappenkamp.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.