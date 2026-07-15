Veröffentlicht am 15.07.2026

Bad Segeberg. Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein stand in diesem Jahr im Zeichen von Kontinuität, Anerkennung und Austausch. Kreishandwerksmeister Lars Krückmann sowie alle Vorstandsmitglieder wurden von den Delegierten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung zweier langjähriger Obermeister, die nach vielen Jahren engagierter ehrenamtlicher Tätigkeit aus ihren Ämtern ausschieden. Malermeister Ansgar Schroedter und Tischlermeister Thomas Jenning wurden für ihre besonderen Verdienste um das Handwerk und die Innungsarbeit mit der Goldenen Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein ausgezeichnet. Der Kreishandwerksmeister würdigte ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des freiwillig organisierten Handwerks.

Neben den Wahlen und Ehrungen präsentierten Anke Fuchs, Die Innovationskasse, und Patrick Schmidt, Signal Iduna, ihre Unterstützungsangebote für die Betriebe als Partner des Handwerks.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der konstruktive Austausch zu den aktuellen Herausforderungen. Diskutiert wurden insbesondere die Ausbildungs- und Fachkräftesituation sowie die wirtschaftliche Lage der Betriebe. Dabei wurde deutlich, wie wichtig der gewerkeübergreifende Dialog für die gemeinsame Interessenvertretung und die Zukunftssicherung des regionalen Handwerks ist.

Kreishandwerksmeister Lars Krückmann zog ein positives Fazit: „Die einstimmigen Wiederwahlen, die Ehrung langjähriger ehrenamtlicher Leistungen und der offene Austausch zu den zentralen Themen des Handwerks zeigen, wie stark und geschlossen das Handwerk in Mittelholstein aufgestellt ist. Gemeinsam wollen wir die anstehenden Herausforderungen meistern und die Zukunft des Handwerks aktiv gestalten. Für die kommende Amtszeit haben wir uns zudem vorgenommen, gezielt jüngere Handwerkerinnen und Handwerker für die Mitarbeit in Vorständen und Ehrenämtern zu gewinnen, um die Interessenvertretung des Handwerks auch langfristig erfolgreich aufzustellen.“

Foto: Kreishandwerkerschaft