Veröffentlicht am 07.10.2026

Am Donnerstag 01.10. 26 hatte der „Förderverein der Freundschaftsstädte Bad Segeberg - Riihimäki" seine Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung ins Restaurant am Ihlsee in Bad Segeberg eingeladen. Sie begann mit einem Abendessen, das erneut der anwesende Konsul Jorkisch sponsorte.

Vor etwa 40% der Mitgliedschaft legten 1. und 2. Vorsitzende Dr. Rudolf Luers und Brigitte Koep Rechenschaft über die deutsch-finnischen Aktivitäten 2025/26 des agilen Vereins ab. Im nächsten Jahr sind bisher ein Vortrag über Finnland und die erneute Teilnahme am Fest am Großen See geplant. Vor allem aber feiert der Verein den 10. Jahrestag seiner Gründung im Mai 2027.

Nach zwei Jahren war auch die fünfte Neuwahl des Vorstands seit Vereinsgründung fällig.

Im Amt bestätigt wurde der 1. Vorsitzende Dr. Rudolf Luers. 2. Vorsitzende wurde Renate Wagner und Schatzmeisterin Barbara Wilkerling. Brigitte Koep kandidierte aus zeitlichen Gründen nicht mehr als 2. Vorsitzende, sondern als Beisitzerin, genauso wie Bettina Becker und Ewa Welsch. „Frauenpower“ wird daher die Vorstandsarbeit prägen, denn Rudolf Luers ist zukünftig das einzige männliche Mitglied im Vorstand.

Der bisherige Schatzmeister Hendrik Koep, der seit Vereinsgründung bisher am längsten mitarbeitete, kann eine gut gefüllte Vereinskasse an seine Nachfolgerin übergeben. Mit ihm scheidet aus beruflichen Gründen nach neun Jahren das letzte Vorstandsmitglied aus, das noch dem Gründungsvorstand angehörte.

Herr Jorkisch gratulierte zusammen mit der Bürgervorsteherin Monika Saggau dem neu gewählten Vorstand und wünschte allen Fortune im Amt.

Konsul Jorkisch sprach zum Abschluss des Abends über die geopolitische Situation im Ostseeraum, über Finnlands Kompetenzen sowie über die vielfältigen Chancen in der Ostseeregion.