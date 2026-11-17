Veröffentlicht am 17.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Blutspenden werden täglich für die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern benötigt. Da Blutpräparate nur begrenzt haltbar sind, ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost auch im Herbst 2026 zur regelmäßigen Blutspende auf. Aus einer Vollblutspende können bis zu drei lebenswichtige Präparate gewonnen werden. Während Blutplasma bis zu zwei Jahre gelagert werden kann, sind rote Blutkörperchen lediglich 42 Tage und Blutplättchen sogar nur vier Tage haltbar. Daher ist eine kontinuierliche Spendenbereitschaft unverzichtbar. Die nächste Blutspendeaktion in Henstedt-Ulzburg findet am Freitag, 20. November 2026, im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34, statt. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.30 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit ihrer Spende einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten.

Gerade in der Herbstzeit steigt durch nasskaltes Wetter die Anfälligkeit für Infektionen. Blut spenden kann daher nur, wer sich gesund und fit fühlt und keine Erkältungs- oder Krankheitssymptome aufweist. Eine Grippeschutzimpfung steht einer Blutspende hingegen in der Regel nicht entgegen. Wer nach der Impfung beschwerdefrei ist, kann bereits am folgenden Tag wieder Blut spenden. Vor jeder Blutspende erfolgt eine ärztliche Voruntersuchung, bei der die Eignung zur Blutspende tagesaktuell überprüft wird.

Für alle Blutspendetermine empfiehlt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost eine vorherige Terminreservierung. Diese kann online oder telefonisch erfolgen. Bitte bringen Sie zur Blutspende einen gültigen Personalausweis mit.