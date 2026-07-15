Veröffentlicht am 15.07.2026

Kaltenkirchen - Das Jugendhaus Kaltenkirchen der Tausendfüßler Stiftung beteiligt sich in den Sommerferien am Most Wanted Festival 2026 und lädt Jugendliche dazu ein, ihr eigenes Festivaldorf mitzugestalten. Vom 21. bis 23. Juli, jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr, entsteht im Jugendhaus das sogenannte JuH-Vi (Jugendhaus-Village).

Gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Jugendhauses können Jugendliche ihre Ideen einbringen und das JuH-Vi kreativ mitgestalten. Auf dem Programm stehen verschiedene Bau- und Kreativprojekte sowie selbst gestaltete XXL-Spiele wie Vier gewinnt oder Tic-Tac-Toe. Daneben bleibt genügend Zeit zum Chillen, Austauschen und gemeinsamen Planen.

Während des Festivals am 24. und 25. Juli wird das JuH-Vi zu einem Treffpunkt für junge Besuche-rinnen und Besucher. Neben Spielen und kreativen Aktionen sind unter anderem Glitzerangebote und weitere Mitmachaktionen geplant.

Ein besonderes Highlight erwartet die Festivalgäste am 25. Juli: Mit Distant Shadow, der Gewinnerband des Loud & Local Musik Contests, steht eine junge Nachwuchsband auf der Bühne, die sich in der regionalen Musikszene bereits einen Namen gemacht hat.

Das JuH-Vi-Projekt kann ohne Anmeldung besucht werden. Jugendliche können an den Projekt-tagen vom 21. bis 23. Juli einfach vorbeikommen, mitgestalten, spielen und gemeinsam Zeit ver-bringen. Wer auch beim Most Wanted Festival dabei sein möchte, aber noch kein Ticket hat, kann sich im Jugendhaus melden. Für Jugendliche stehen vergünstigte Eintrittsmöglichkeiten zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

Das Most Wanted Festival zählt auch 2026 wieder zu den musikalischen Höhepunkten der Sommerferien in Kaltenkirchen und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, Kultur, Kreativität und Gemeinschaft aktiv mitzugestalten.