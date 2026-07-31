Veröffentlicht am 31.07.2026

Kaltenkirchen. Mit fast 85 Jahren noch eine Gürtelprüfung erfolgreich bestehen und gleichzeitig Eltern dazu motivieren, selbst Karate zu beginnen – die Karateabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft (KT) zeigt, dass Karate wirklich ein Sport für jedes Alter ist. Passend dazu starten nach den Sommerferien wieder neue Anfängerkurse für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Wie vielfältig Karate sein kann, zeigen die jüngsten Gürtelprüfungen der Karateabteilung. Im Juli bestand Kurt Möhle – nur wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag – erfolgreich die Prüfung zum Blaugurt. Christian Hagen, der erst im Alter von über 50 Jahren als Einsteiger mit Karate begann, absolvierte erfolgreich die Prüfung zum Gelbgurt. Gleichzeitig entwickelten sich auch die leistungsstarken Jugendathletinnen weiter: Die elfjährige Norddeutsche Meisterin Emma Nrecaj bestand die Prüfung zum 1. Blaugurt, Julia Kolesnikov, die erst kürzlich bei der Ostdeutschen Meisterschaft zwei Bronzemedaillen gewann, erreichte mit dem Grüngurt die Mittelstufe. Ob Neueinsteiger im Breitensport oder erfolgreiche Wettkampfathletinnen – die Gürtelprüfungen zeigen, dass sich in der Karateabteilung jeder entsprechend seiner persönlichen Ziele weiterentwickeln kann.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr vor allem für Familien. Während freitags die Kinder trainieren, bietet die Karateabteilung parallel eine eigene Trainingseinheit für Erwachsene an.

Viele Eltern bringen ihre Kinder zum Sport und verbringen die Trainingszeit wartend auf der Tribüne oder fahren später noch einmal los, um sie abzuholen. Warum diese Zeit nicht sinnvoll nutzen? Genau daraus entstand die Idee für das neue Angebot.

Der Erwachsenenkurs richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an Eltern. Willkommen sind alle, die Karate einmal ausprobieren möchten – unabhängig von Alter oder sportlicher Erfahrung.

Die Anfängerkurse starten ab 31. August und richten sich an alle Altersgruppen:

5 bis 6 Jahre: dienstags und freitags jeweils 17:00 Uhr

dienstags und freitags jeweils 17:00 Uhr 7 bis 9 Jahre: dienstags 18:00 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr

dienstags 18:00 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr 10 bis 14 Jahre: montags 18:00 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr

montags 18:00 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr ab 15 Jahren und Erwachsene: montags 19:30 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr

montags 19:30 Uhr sowie freitags 17:00 Uhr ab 50 Jahren und Senioren: donnerstags 19:00 Uhr

Gerade das Angebot für Menschen ab 50 Jahren erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Training wird individuell an die Leistungsfähigkeit angepasst und fördert neben Fitness und Beweglichkeit insbesondere Gleichgewicht, Koordination und Reaktionsfähigkeit – Fähigkeiten, die im Alltag bis ins hohe Alter wichtig sind.

Karate bedeutet in erster Linie nicht Schläge und Tritte. Die Teilnehmenden lernen, sich selbst zu verteidigen, stärken ihr Selbstvertrauen und verbessern ihre körperliche und mentale Fitness. Gleichzeitig entstehen durch das gemeinsame Training oft neue Freundschaften. Gegenseitiger Respekt, Hilfsbereitschaft und das gemeinsame Wachsen an neuen Herausforderungen prägen das Miteinander – unabhängig von Alter oder Leistungsstand.

Ob fünf oder fast 85 Jahre alt – entscheidend sind nicht Alter oder Vorkenntnisse, sondern die Freude daran, gemeinsam Neues zu lernen und über sich hinauszuwachsen. Genau dazu lädt die Karateabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft alle Interessierten herzlich ein.

Trau dich – probier es aus! Der Weg zu mehr Fitness, Selbstvertrauen und innerer Stärke beginnt mit dem ersten Schritt in die Sporthalle.

Foto: von links nach rechts: Trainerin und Prüferin Yvonne Sievert-Möhle, Kurt Möhle, Emma Nrecaj, Julia Kolesnikov, Christian Hagen, Trainer und Prüfer Knud Möhle