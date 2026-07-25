Veröffentlicht am 25.07.2026

Kaltenkirchen – Der beliebte Kurs „Sitz-Yoga" geht in die nächste Runde: Am 15. September startet im Mehrgenerationenhaus der Tausendfüßler Stiftung eine neue Kursreihe mit zehn Terminen. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen im Rollstuhl und findet jeden Dienstag von 16:00–17:00 Uhr statt.

Yoga kennt keine Altersgrenze. Die Übungen werden auf dem Stuhl ausgeführt und können individuell an die jeweiligen körperlichen Möglichkeiten angepasst werden. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl für Menschen mit Bewegungseinschränkungen als auch für alle, die einen sanften Einstieg in die Welt des Yoga suchen.

Regelmäßige Bewegung trägt dazu bei, die Muskulatur zu erhalten, die Gelenke beweglich zu halten und das allgemeine Wohlbefinden zu stärken. Darüber hinaus können Yogaübungen die Koordination, Balance und Konzentration fördern. Der Kurs bietet eine wertschätzende und entspannte Atmosphäre, in der jede und jeder im eigenen Tempo teilnehmen kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs umfasst zehn Termine und kostet 70 Euro. Auch nach Abschluss der Kursreihe besteht bei entsprechender Nachfrage die Möglichkeit, das Angebot in einem Folgekurs fortzuführen.

Anmeldung und weitere Informationen: Telefon 04191 957 96 47, E-Mail mgh@tf-stiftung.de, www.tf-stiftung.de/angebote-mgh