Veröffentlicht am 23.07.2026

Kaltenkirchen – Kleine Helden auf vier Pfoten – die Geschichte von Frederik, Frida und Fridolin. Manchmal beginnt eine besondere Geschichte mit einem Unglück: Die drei Eichhörnchenkinder Frederik, Frida und Fridolin stürzten gemeinsam mit ihrem Kobel aus einem Baum. Für die kleinen Wildtiere bedeutete das einen schwierigen Start ins Leben – doch zum Glück fanden sie rechtzeitig Hilfe.

Der Verein Kleine Waldwesen e.V. nahm die drei Eichhörnchen auf und versorgte sie mit viel Fachwissen, Geduld und Herzblut. Mit spezieller Milch wurden die kleinen Findelkinder liebevoll großgezogen. Tag für Tag entwickelten sie sich weiter, wurden stärker, mutiger und entdeckten neugierig ihre Welt.

Mitgefiebert haben dabei auch die Kinder der Grundschulkindbetreuung Flottkamp der Tausendfüßler Stiftung, die bereits mit ihrem Eichhörnchenprojekt gestartet sind. Über Fotos, Videos und spannende Informationen konnten sie die Entwicklung von Frederik, Frida und Fridolin hautnah verfolgen. Die Kinder erlebten, wie aus hilflosen, winzigen Eichhörnchen selbstständige Wildtiere wurden. Mit großer Begeisterung stellten sie Fragen, lernten viel über die heimische Tierwelt und fieberten jeden neuen Entwicklungsschritt entgegen.

Der wohl schönste Moment kam schließlich mit der Auswilderung. Nach Wochen der Fürsorge und Vorbereitung durften Frederik, Frida und Fridolin zurück in die Freiheit. Für die Kinder war es ein bewegender Augenblick zu wissen, dass sie drei Eichhörnchen nun ihr eigenes Leben in der Natur beginnen können, berichtet Wichard Jäger, Teamleiter der Tausendfüßler Grundschulkindbetreuung Flottkamp. Dieses Projekt zeige eindrucksvoll, wie wichtig Wildtierhilfe ist und wie schon die Kleinsten lernen können, Verantwortung für die Natur zu übernehmen. Frederik, Frida und Fridolin haben nicht nur eine zweite Chance bekommen – sie haben auch viele Kinderherzen berührt und ihnen die Wunder der heimischen Tierwelt ein Stück nähergebracht.

Einmal wöchentlich trafen sich die Projektkinder, um gemeinsam Wissenswertes über Eichhörnchen zu entdecken und zahlreiche kreative Projekte rund um das heimische Waldtier umzusetzen. Im Verlauf des Projekts bauten die Kinder Futterhäuser, die den Eichhörnchen als Futterstelle dienen können. Außerdem bastelten und bemalten sie liebevoll gestaltete Eichhörnchen und fertigten sogenannte Kobel – die Nester der Eichhörnchen – aus verschiedenen Naturmaterialien an. Mit großem Engagement und Begeisterung waren die Kinder bei jeder Projekteinheit dabei und konnten am Ende stolz auf ihre vielfältigen Ergebnisse blicken.

Janina Meisohle von der Wildtierhilfe Kleine Waldwesen e.V. war beeindruckt von dem großen Interesse und den vielen Fragen der Kinder, sodass die Kinder als Abschluss des Projektes ein ganz besonderes Highlight erwarteten. Dank Janina von der Wildtierhilfe durften sie die Fütterung von Eichhörnchenbabys live erleben. Die Kinder waren begeistert und verfolgten die Fütterung mit großer Aufmerksamkeit. Dieses besondere Erlebnis machte das Projekt zu einem unvergesslichen Moment und weckte bei den Kindern noch mehr Interesse und Mitgefühl für die heimischen Wildtiere, so Wichard Jäger, der gemeinsam mit Steffi Bertrand und Anja Kähler das Projekt begleitet hat.

Das Team und die Kinder der Grundschulkindbetreuung Flottkamp bedanken sich ganz herzlich bei Janina Meisohle von der Wildtierhilfe Kleine Waldwesen e.V. für diesen unvergesslichen Einblick und die wertvolle Arbeit zum Schutz der heimischen Wildtiere.