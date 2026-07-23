Veröffentlicht am 23.07.2026

Die Stadt Kaltenkirchen informiert, dass ab Montag, den 3. August 2026 in der Kallieser Straße sowie im Kallieser Stieg umfangreiche Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanalisation und des Straßenoberbaus beginnen. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2027 andauern und in insgesamt sechs Bauabschnitten ausgeführt. Zum Baustart werden die Bauabschnitte 1 und 2 parallel umgesetzt.

Für die Durchführung der Arbeiten sind folgende Vollsperrungen erforderlich:

03.08.2026 bis 07.08.2026 : Vollsperrung des Einmündungsbereichs Kallieser Straße/ Barmstedter Straße. Gleichzeitig erfolgt in der Barmstedter Straße eine halbseitige Fahrbahnsperrung. Der Verkehr wird in diesem Bereich mittels einer Lichtsignalanlage (LSA) wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

: Vollsperrung des Einmündungsbereichs Kallieser Straße/ Barmstedter Straße. Gleichzeitig erfolgt in der Barmstedter Straße eine halbseitige Fahrbahnsperrung. Der Verkehr wird in diesem Bereich mittels einer Lichtsignalanlage (LSA) wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. 07.08.2026 bis voraussichtlich 02.10.2026: Vollsperrung des Kallieser Stiegs sowie der Kallieser Straße zwischen der Barmstedter Straße und der Straße Am Schaafredder.

Während der Bauzeit wird eine Umleitungsstrecke über die Barmstedter Straße, den Funkenberg und die Alvesloher Straße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.

Die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke sowie die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge bleiben während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Einschränkungen bei der Erreichbarkeit mit Kraftfahrzeugen lassen sich im unmittelbaren Baustellenbereich jedoch zeitweise nicht vermeiden. Parkmöglichkeiten stehen in den angrenzenden Bereichen außerhalb der jeweiligen Baufelder zur Verfügung. Zusätzlich stehen auf dem Grundstück des ehemaligen Kalksandsteinwerks zusätzliche Parkflächen zur Verfügung.

An den Abfuhrtagen werden die Müllgefäße bei Bedarf durch die ausführende Baufirma zu den Sammelstellen transportiert und anschließend wieder zu den Grundstücken zurückgebracht.

Die Stadt Kaltenkirchen bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen. Ziel der Baumaßnahme ist eine nachhaltige Erneuerung der Kanalisation und der Straßeninfrastruktur.