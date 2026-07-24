Veröffentlicht am 24.07.2026

Kaltenkirchen – Ob gemeinsam mit Mama oder Papa, zu internationalen Rhythmen bei Zumba® oder kreativ und fantasievoll beim Kindertanz: Das Familienzentrum der Tausendfüßler Stiftung in Kaltenkirchen bietet gleich drei Tanzangebote für Kinder verschiedener Altersgruppen an. Die Kurse fördern Bewegung, Koordination, Kreativität und das Miteinander in der Gruppe.

Den Einstieg für die Jüngsten bieten die Tanzflummis. Das Eltern-Kind-Angebot richtet sich an Kinder von zwei bis vier Jahren und ihre Begleitperson. Gemeinsam wird zur Musik getanzt, gespielt und gelacht. Dabei lernen die Kinder erste Bewegungsabläufe kennen, entwickeln ein Gefühl für Rhythmus und stärken ganz nebenbei ihre Motorik, ihr Selbstvertrauen und ihre sozialen Fähigkeiten. Die Tanzflummis treffen sich donnerstags von 16:15 bis 17:15 Uhr. Die Kosten betragen 28 Euro pro Monat.

Für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren bietet das Familienzentrum Zumba® Kids Jr. an. In den energiegeladenen Tanzstunden lernen die Kinder spielerisch Choreografien zu kinderfreundlicher Musik kennen. Durch Bewegung, Spiele und das Kennenlernen verschiedener Kulturen werden nicht nur Fitness und Koordination gefördert, sondern auch Teamgeist, Selbstbewusstsein und Kreativität. Der Kurs findet mittwochs von 15:00 bis 16:00 Uhr statt und kostet 35 Euro pro Monat.

Neu im Programm ist der kreative Kindertanzkurs BoogieKids, der am 7. September 2026 startet. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis sieben Jahren und findet ohne Begleitperson statt. Spielerische Tanzübungen, Bewegungsspiele und kleine Choreografien fördern Rhythmusgefühl, Körperbewusstsein und Freude an der Bewegung. Gleichzeitig bietet der Kurs Raum für Kreativität, neue Freundschaften und positive Gruppenerfahrungen. BoogieKids findet montags von 15:00 bis 16:00 Uhr statt und kostet 60 Euro für acht Einheiten.

Alle Angebote finden im Familienzentrum der Tausendfüßler Stiftung, Am Markt 2 in Kaltenkirchen, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: familienzentrum@tf-stiftung.de / 04191 9579647. Weitere Informationen zu den Angeboten des Familienzentrums finden Interessierte unter www.tf-stiftung.de/angebote-mgh.

Das Familienzentrum der Tausendfüßler Stiftung wird durch das Land Schleswig-Holstein sowie den Kreis Segeberg gefördert.