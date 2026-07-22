Veröffentlicht am 22.07.2026

Kaltenkirchen – Mit dem Projekt „Kinder in Bewegung" möchte die Tausendfüßler Stiftung gemeinsam mit der Kaltenkirchener Turnerschaft (KT) Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten bieten. Von August 2026 bis Juli 2027 sollen bis zu 45 Kinder in der Kita Tausendfüßler Alter Landweg wöchentlich an kostenfreien Bewegungsstunden teilnehmen können. Zur Finanzierung des Projekts werden derzeit Spenden gesammelt.

Kinder lernen und entdecken die Welt durch Bewegung. Beim Klettern, Springen, Balancieren oder Rollen entwickeln sie nicht nur motorische Fähigkeiten, sondern stärken auch ihr Selbstvertrauen, ihre Konzentration und ihre sozialen Kompetenzen. Doch nicht alle Kinder haben die gleichen Möglichkeiten, an Sport- und Bewegungsangeboten teilzunehmen. Finanzielle Herausforderungen oder sprachliche und kulturelle Barrieren erschweren vielen Familien den Zugang zu entsprechenden Angeboten. Genau hier setzt das Projekt „Kinder in Bewegung" an. Die Bewegungsförderung findet direkt in der Kita statt und erreicht die Kinder damit in ihrer vertrauten Umgebung. Geleitet werden die Bewegungsstunden von einer erfahrenen Motopädagogin, die abwechslungsreiche Bewegungslandschaften gestaltet und den Kindern vielfältige Bewegungsanreize bietet.

Neben der Förderung von Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung unterstützt das Projekt auch die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder. Sie lernen, Herausforderungen zu meistern, gemeinsam Lösungen zu finden und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig können mögliche Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig erkannt und Familien bei Bedarf auf passende Unterstützungsangebote hingewiesen werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Zusammenarbeit mit der Kaltenkirchener Turnerschaft. Familien erhalten auf diesem Weg einen unkomplizierten Zugang zu den Angeboten des Vereins und lernen zusätzliche Bewegungs- und Sportmöglichkeiten in ihrer Umgebung kennen. Dadurch werden nicht nur Gesundheit und Entwicklung gefördert, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe und Integration gestärkt.

Um das Projekt umzusetzen, sammelt die Tausendfüßler Stiftung über die Spendenplattform Betterplace.org finanzielle Unterstützung. Die Spenden fließen in die Finanzierung der qualifizierten Übungsleitung sowie in die Anschaffung eines Trapezsprungkastens für abwechslungsreiche und sichere Bewegungsangebote.

„Kinder in Bewegung" versteht sich als Investition in die Zukunft von Kindern. Ziel ist es, allen Kindern unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten wertvolle Bewegungserfahrungen zu ermöglichen und damit wichtige Grundlagen für ihre weitere Entwicklung zu schaffen.

Weitere Informationen zum Projekt und zur Spendenaktion finden Interessierte unter: https://www.betterplace.org/de/projects/183105-kinder-in-bewegung