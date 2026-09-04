Veröffentlicht am 04.09.2026

Schmalfeld. Am Samstag, 12. September 2026, öffnet die Trödelhalle auf dem Recyclinghof in Schmalfeld wieder ihre Türen. Von 09:00 bis 12:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher in Ruhe durch das vielfältige Angebot stöbern und dabei vielleicht den einen oder anderen besonderen Fund machen.

Zum Verkauf stehen gespendete Gebrauchtwaren aus unterschiedlichen Bereichen. Das Sortiment reicht von Büchern und Spielen bis hin zu Gegenständen für Haus und Garten sowie verschiedenen Artikeln für Hobby und Freizeit.

Mit der Weitergabe der gebrauchten Dinge wird gleichzeitig ein Beitrag zur Abfallvermeidung geleistet. Statt ungenutzt entsorgt zu werden, können die Gegenstände weiterverwendet werden.

Der Erlös aus dem Verkauf geht vollständig an den Martin-Meiners-Förderverein für Jugend- und Umweltprojekte e.V. (MMFV). Der Verein setzt sich unter anderem für Projekte in Kitas und Grundschulen ein und unterstützt dort beispielsweise Pflanzaktionen.

Für eine kleine Stärkung zwischendurch stehen außerdem Kaffee und Snacks bereit.